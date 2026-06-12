< sekcia Ekonomika
Štáty EÚ sa dohodli na posilnení kompenzácie uhlíka na hraniciach
Aktualizovaná legislatíva rozširuje rozsah pôsobnosti CBAM na výber takýchto nadväzujúcich výrobkov.
Autor TASR
Brusel 12. júna (TASR) - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) sa v piatok - pred rokovaniami s Európskym parlamentom (EP) - dohodli na svojej pozícii k posilneniu mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM), nástroja EÚ na podporu globálnej dekarbonizácie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Nový právny rámec by mal rozšíriť rozsah pôsobnosti CBAM na nové produkty a odstránil by medzery, ktoré by mohli byť použité na obchádzanie systému.
Cyperský minister financií Makis Keravnos v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ zdôraznil, že Únia je aj naďalej odhodlaná znižovať emisie v rámci svojich hraníc aj na celom svete.
„Posilnenie CBAM a odstránenie medzier, ktoré môžu obchádzať naše pravidlá, je kľúčovou súčasťou splnenia tohto cieľa. Dnes dohodnutá pozícia je prvým krokom k posilneniu stability systému,“ vysvetlil Keravnos v správe pre médiá.
Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, ktorý funguje od 1. januára 2026, stanovuje cenu za uhlík emitovaný počas výroby dovážaného tovaru v odvetviach s najvyššou uhlíkovou náročnosťou - železo a oceľ, cement, hnojivá, hliník, elektrina a vodík - a podporuje čistejšiu priemyselnú výrobu v krajinách mimo EÚ.
Vo svojej súčasnej podobe sa CBAM zameriava takmer len na suroviny. To vytvára riziko, že výrobky vyrobené v EÚ, pri ktorých sa pri výrobe používa významný podiel tovaru CBAM, najmä železo, oceľ a hliník, by mohli prispieť k zvýšeniu emisií mimo EÚ a nahradiť podobné výrobky EÚ, ktoré podliehajú systému obchodovania s emisiami.
Aktualizovaná legislatíva rozširuje rozsah pôsobnosti CBAM na výber takýchto nadväzujúcich výrobkov.
Rada EÚ vo svojej pozícii spresnila zoznam nových výrobkov, na ktoré by sa CBAM uplatňoval, a poveruje Európsku komisiu (EK), aby každoročne preskúmala budúce nadväzujúce výrobky, ktoré by mohli byť do mechanizmu zahrnuté.
Pokiaľ ide o boj proti obchádzaniu opatrení, Rada EÚ vo veľkej miere súhlasí s návrhom eurokomisie zaviesť nové opatrenia, ktorými sa do rozsahu pôsobnosti CBAM začleňuje kovový šrot pred spotrebou.
Na riešenie závažných a nepredvídaných okolností, ktoré spôsobujú vážne škody na vnútornom trhu, návrh EK stanovil postup na dočasné vyňatie tovaru z rámca CBAM. Pozícia Rady EÚ presnejšie definuje mechanizmus, ktorý sa má v tomto smere dodržiavať, a jasnejšie vymedzuje hranice právomoci eurokomisie v oblasti udeľovania výnimiek.
Očakáva sa, že rokovania medzi predsedníctvom Rady EÚ a europarlamentom sa začnú hneď po tom, ako aj EP prijme svoju vlastnú pozíciu k posilneniu mechanizmu CBAM, pričom cieľom je dosiahnuť spoločnú dohodu do konca tohto roka.
Nový právny rámec by mal rozšíriť rozsah pôsobnosti CBAM na nové produkty a odstránil by medzery, ktoré by mohli byť použité na obchádzanie systému.
Cyperský minister financií Makis Keravnos v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ zdôraznil, že Únia je aj naďalej odhodlaná znižovať emisie v rámci svojich hraníc aj na celom svete.
„Posilnenie CBAM a odstránenie medzier, ktoré môžu obchádzať naše pravidlá, je kľúčovou súčasťou splnenia tohto cieľa. Dnes dohodnutá pozícia je prvým krokom k posilneniu stability systému,“ vysvetlil Keravnos v správe pre médiá.
Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, ktorý funguje od 1. januára 2026, stanovuje cenu za uhlík emitovaný počas výroby dovážaného tovaru v odvetviach s najvyššou uhlíkovou náročnosťou - železo a oceľ, cement, hnojivá, hliník, elektrina a vodík - a podporuje čistejšiu priemyselnú výrobu v krajinách mimo EÚ.
Vo svojej súčasnej podobe sa CBAM zameriava takmer len na suroviny. To vytvára riziko, že výrobky vyrobené v EÚ, pri ktorých sa pri výrobe používa významný podiel tovaru CBAM, najmä železo, oceľ a hliník, by mohli prispieť k zvýšeniu emisií mimo EÚ a nahradiť podobné výrobky EÚ, ktoré podliehajú systému obchodovania s emisiami.
Aktualizovaná legislatíva rozširuje rozsah pôsobnosti CBAM na výber takýchto nadväzujúcich výrobkov.
Rada EÚ vo svojej pozícii spresnila zoznam nových výrobkov, na ktoré by sa CBAM uplatňoval, a poveruje Európsku komisiu (EK), aby každoročne preskúmala budúce nadväzujúce výrobky, ktoré by mohli byť do mechanizmu zahrnuté.
Pokiaľ ide o boj proti obchádzaniu opatrení, Rada EÚ vo veľkej miere súhlasí s návrhom eurokomisie zaviesť nové opatrenia, ktorými sa do rozsahu pôsobnosti CBAM začleňuje kovový šrot pred spotrebou.
Na riešenie závažných a nepredvídaných okolností, ktoré spôsobujú vážne škody na vnútornom trhu, návrh EK stanovil postup na dočasné vyňatie tovaru z rámca CBAM. Pozícia Rady EÚ presnejšie definuje mechanizmus, ktorý sa má v tomto smere dodržiavať, a jasnejšie vymedzuje hranice právomoci eurokomisie v oblasti udeľovania výnimiek.
Očakáva sa, že rokovania medzi predsedníctvom Rady EÚ a europarlamentom sa začnú hneď po tom, ako aj EP prijme svoju vlastnú pozíciu k posilneniu mechanizmu CBAM, pričom cieľom je dosiahnuť spoločnú dohodu do konca tohto roka.