< sekcia Ekonomika
Štáty EÚ sa dohodli na pozícii k zmene zákona o kritických surovinách
Zmeny, ktoré navrhla Európska komisia (EK) prenášajú zodpovednosť za identifikáciu veľkých spoločností používajúcich kritické suroviny z členských štátov na eurokomisiu.
Autor TASR
Brusel 4. marca (TASR) - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) v stredu prijali svoju pozíciu k zmene zákona o kritických surovinách (CRMA). Informuje o tom spravodajca TASR.
Zmeny, ktoré navrhla Európska komisia (EK) prenášajú zodpovednosť za identifikáciu veľkých spoločností používajúcich kritické suroviny z členských štátov na eurokomisiu. Zlepšujú tiež riadenie, transparentnosť a zodpovednosť veľkých firiem pri zabezpečovaní kritických surovín. Návrh navyše EK oprávňuje navrhovať opatrenia, ktoré musia veľké spoločnosti, čeliace potenciálnym prerušeniam dodávok, prijať na zabezpečenie nepretržitej výroby. Navrhnuté zmeny navrhujú aj opatrenia na zvýšenie recyklácie permanentných magnetov.
Pozícia Rady EÚ podporuje tento návrh eurokomisie, ale vyžaduje, aby exekutíva EÚ informovala členské štáty a Európsku radu pre kritické suroviny o tom, ktoré spoločnosti boli identifikované ako „veľké spoločnosti“ a ktoré sú ich zraniteľné miesta. Členské krajiny chcú tiež objasniť právomoc EK navrhovať opatrenia na zmiernenie rizika.
Mandát Rady EÚ umožňuje používanie digitálnych pasov pre výrobky na splnenie informačných povinností o permanentných magnetoch, čím sa podporuje transparentnosť a sledovateľnosť a znižuje administratívna záťaž. Produktový pas je záznam, ktorý sleduje a zdieľa kľúčové informácie o produkte počas celého jeho životného cyklu.
Cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ, v správe pre médiá spresnil, že aktualizovaný zákon o kritických surovinách posilní bezpečnosť dodávok v Európe a zároveň podporí obehové hospodárstvo a recykláciu.
„Tým sa zabezpečí konkurencieschopná, udržateľná a odolná budúcnosť pre náš priemysel,“ skonštatoval Damianos.
Pozícia Rady zdôrazňuje význam kritických surovín pre všetky odvetvia, vrátane obrany, a zosúlaďuje metodiku výpočtu prítomnosti recyklovaného obsahu v priemyselných výrobkoch s nariadením o ekodizajne.
Mandát na rokovania s Európskym parlamentom (EK) zahŕňa aj požiadavky, aby eurokomisia informovala členské štáty, keď žiadajú o informácie o spoločnostiach v ich krajine. To znamená, že keď EK požiada veľkú spoločnosť o informácie týkajúce sa dodržiavania predpisov, bude musieť tieto informácie zdieľať s členským štátom, v ktorom má spoločnosť sídlo.
Okrem toho členské štáty od EK žiadajú, aby predložila svoje posúdenie rizík identifikovaných zraniteľností Európskej rade pre kritické suroviny, čo má zabezpečiť silnú účasť členských štátov na tomto procese.
Európska rada pre kritické suroviny, zriadená podľa zákona EÚ o kritických surovinách, je poradným orgánom, ktorý dohliada na strategické projekty v oblasti surovín a odolnosť dodávateľského reťazca. Skladá sa zo zástupcov členských štátov a predsedá jej eurokomisia.
Schválený mandát objasňuje, že EK bude mať právomoc navrhnúť opatrenia na maximálne úsilie na zmiernenie rizík pre veľké spoločnosti, aby sa zabezpečila kontinuita výroby v prípade prerušenia dodávok. Tieto opatrenia môžu zahŕňať obmedzenia závislosti od jedného dodávateľa, ale budú musieť zvážiť dostupnosť alternatívnych zdrojov.
V stredu dohodnutá pozícia poskytuje predsedníctvu Rady EÚ mandát na rokovania s EP, ktoré sa začnú hneď po tom, ako europoslanci prijmú svoju pozíciu k tejto agende.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Zmeny, ktoré navrhla Európska komisia (EK) prenášajú zodpovednosť za identifikáciu veľkých spoločností používajúcich kritické suroviny z členských štátov na eurokomisiu. Zlepšujú tiež riadenie, transparentnosť a zodpovednosť veľkých firiem pri zabezpečovaní kritických surovín. Návrh navyše EK oprávňuje navrhovať opatrenia, ktoré musia veľké spoločnosti, čeliace potenciálnym prerušeniam dodávok, prijať na zabezpečenie nepretržitej výroby. Navrhnuté zmeny navrhujú aj opatrenia na zvýšenie recyklácie permanentných magnetov.
Pozícia Rady EÚ podporuje tento návrh eurokomisie, ale vyžaduje, aby exekutíva EÚ informovala členské štáty a Európsku radu pre kritické suroviny o tom, ktoré spoločnosti boli identifikované ako „veľké spoločnosti“ a ktoré sú ich zraniteľné miesta. Členské krajiny chcú tiež objasniť právomoc EK navrhovať opatrenia na zmiernenie rizika.
Mandát Rady EÚ umožňuje používanie digitálnych pasov pre výrobky na splnenie informačných povinností o permanentných magnetoch, čím sa podporuje transparentnosť a sledovateľnosť a znižuje administratívna záťaž. Produktový pas je záznam, ktorý sleduje a zdieľa kľúčové informácie o produkte počas celého jeho životného cyklu.
Cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ, v správe pre médiá spresnil, že aktualizovaný zákon o kritických surovinách posilní bezpečnosť dodávok v Európe a zároveň podporí obehové hospodárstvo a recykláciu.
„Tým sa zabezpečí konkurencieschopná, udržateľná a odolná budúcnosť pre náš priemysel,“ skonštatoval Damianos.
Pozícia Rady zdôrazňuje význam kritických surovín pre všetky odvetvia, vrátane obrany, a zosúlaďuje metodiku výpočtu prítomnosti recyklovaného obsahu v priemyselných výrobkoch s nariadením o ekodizajne.
Mandát na rokovania s Európskym parlamentom (EK) zahŕňa aj požiadavky, aby eurokomisia informovala členské štáty, keď žiadajú o informácie o spoločnostiach v ich krajine. To znamená, že keď EK požiada veľkú spoločnosť o informácie týkajúce sa dodržiavania predpisov, bude musieť tieto informácie zdieľať s členským štátom, v ktorom má spoločnosť sídlo.
Okrem toho členské štáty od EK žiadajú, aby predložila svoje posúdenie rizík identifikovaných zraniteľností Európskej rade pre kritické suroviny, čo má zabezpečiť silnú účasť členských štátov na tomto procese.
Európska rada pre kritické suroviny, zriadená podľa zákona EÚ o kritických surovinách, je poradným orgánom, ktorý dohliada na strategické projekty v oblasti surovín a odolnosť dodávateľského reťazca. Skladá sa zo zástupcov členských štátov a predsedá jej eurokomisia.
Schválený mandát objasňuje, že EK bude mať právomoc navrhnúť opatrenia na maximálne úsilie na zmiernenie rizík pre veľké spoločnosti, aby sa zabezpečila kontinuita výroby v prípade prerušenia dodávok. Tieto opatrenia môžu zahŕňať obmedzenia závislosti od jedného dodávateľa, ale budú musieť zvážiť dostupnosť alternatívnych zdrojov.
V stredu dohodnutá pozícia poskytuje predsedníctvu Rady EÚ mandát na rokovania s EP, ktoré sa začnú hneď po tom, ako europoslanci prijmú svoju pozíciu k tejto agende.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)