Štáty EÚ sa dohodli, že od 15. apríla uvalia clá na vybrané tovary USA

Brusel 9. apríla (TASR) - Členské štáty EÚ v stredu hlasovali za návrh Európskej komisie (EK) na zavedenie obchodných protiopatrení voči Spojeným štátom a zhodli sa na tom, že clo na tovary z USA sa začne vyberať od 15. apríla. O správe EK informuje spravodajca TASR.



Návrh EK zaviesť odvetné opatrenia vznikol v reakcii na marcové rozhodnutie administratívy USA uvaliť clá na dovoz ocele a hliníka z EÚ.



Komisia spresnila, že EÚ považuje americké clá za „neopodstatnené a škodlivé“, pretože spôsobujú hospodársku ujmu obom stranám a zároveň aj globálnej ekonomike a zdôraznila, že EÚ uprednostňuje rokovania s USA, ktoré by priniesli „vyvážené a vzájomne prospešné“ výsledky.



„Dnešné hlasovanie členských štátov znamená, že po ukončení vnútorných postupov Európskej komisie a zverejnení vykonávacieho aktu protiopatrenia nadobudnú účinnosť. Clá sa začnú vyberať od 15. apríla,“ uvádza sa v dokumente sprostredkovanom exekutívou EÚ.



Podľa EK tieto protiopatrenia môžu byť kedykoľvek pozastavené, ak USA budú súhlasiť so „spravodlivým a vyváženým výsledkom rokovaní“.



Komisia, podľa viacerých tlačových agentúr, pripravuje aj ďalší zoznam tovarov, ktoré môže zaťažiť clami v odpovedi na takzvané recipročné clá, ktoré pred týždňom oznámil americký prezident Donald Trump a ktoré znamenajú 20-percentné colné zaťaženie tovarov z Európy a 25-percentné clá na automobily. Americké produkty z tohto druhého zoznamu by mali podliehať clám od 16. mája.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)