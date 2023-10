Štáty EÚ sa v utorok dohodli na reforme európskeho trhu s elektrinou

Brusel/Luxemburg 18. októbra (TASR) - Štáty Európskej únie (EÚ) sa v utorok (17. 10.) večer po dlhých rokovaniach dohodli na reforme európskeho trhu s elektrickou energiou. Reforma je reakciou na prudký nárast cien, ktoré spôsobili turbulencie na trhoch s elektrinou po začiatku vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Rokovania sa točili najmä okolo otázky, či by sa investície do existujúcich jadrových elektrární mohli subvencovať aj prostredníctvom štátom garantovaných cien pre odberateľov. Niektoré štáty ako Nemecko a Rakúsko boli jednoznačne proti, zatiaľ čo krajiny, ktoré využívajú jadrovú energiu, ako Francúzsko, to podporovali.



Návrh reformy predloženej Európskou komisiou (EK) počítal so zjednodušením priamych dlhodobých zmlúv o dodávkach elektrickej energie medzi výrobcami a veľkými spotrebiteľmi. Nariadenie reguluje aj takzvané rozdielové zmluvy, pri ktorých štát garantuje prevádzkovateľovi elektrárne určitú výkupnú cenu, pričom zároveň splošťuje cenové vrcholy a podporuje spotrebiteľov a priemysel.



Podľa textu, na ktorom sa štáty EÚ teraz dohodli, sa prostredníctvom rozdielových zmlúv môžu bez ďalšej kontroly podporovať len nové klimaticky neutrálne elektrárne (zvyčajne veterné alebo solárne, ale aj jadrové). Zároveň sa však stanovujú jasnejšie pravidlá pre takéto zmluvy. Ak sa so štátnou podporou investuje do už existujúcich elektrární, EK musí túto pomoc najprv skontrolovať z hľadiska hospodárskej súťaže.



Dôvodom predchádzajúceho sporu boli obavy krajín, ako je Nemecko, že štáty s vysokým podielom jadrovej energie, ako je Francúzsko, budú používať rozdielové zmluvy na to, aby svojmu priemyslu dodávali lacnú jadrovú energiu a získali tak konkurenčnú výhodu. Francúzsko pred zasadnutím Rady EÚ v Luxemburgu argumentovalo, že európsky priemysel potrebuje lacnú elektrickú energiu, aby mohol konkurovať rivalom z USA a Číny.



Nakoniec takmer všetky krajiny súhlasili s kompromisom španielskeho predsedníctva Rady. Iba Maďarsko sa zdržalo hlasovania. Ako po rokovaniach v Luxemburgu uviedla španielska ministerka pre ekologický prechod Teresa Ribera Rodríguezová, rokovania s Európskym parlamentom (EP) sa začnú tento štvrtok (19. 10.). Cieľom je, aby sa dohoda s EP dosiahla do konca roka.