Štáty EÚ sa zhodli na smernici o pravidlách DPH

Brusel 13. mája (TASR) - Ministri financií EÚ v utorok v Bruseli dosiahli dohodu o pozícii členských štátov k smernici o pravidlách dane z pridanej hodnoty (DPH) pre predaj dovážaného tovaru na diaľku a DPH pri dovoze. Informuje o tom spravodajca TASR.



Smernica EÚ má za cieľ zlepšiť výber DPH z dovážaného tovaru tým, že dodávatelia budú zodpovední za DPH zaplatenú pri dovoze, čo ich má podnietiť využívať jednotné kontaktné miesto pre DPH pri dovoze (IOSS).



Poľský minister financií Andrzej Domaňski v mene poľského predsedníctva v Rade EÚ v tejto súvislosti pre médiá uviedol, že výber DPH z dovozu prostredníctvom jednotného kontaktného miesta je prínosom pre verejné financie členských štátov a uvoľní cestu pre prebiehajúce rokovania o reforme Colného kódexu Únie.



Podľa smernice zahraniční obchodníci alebo platformy zabezpečujúce online obchod budú zodpovedať za dovoznú DPH a za DPH pri predaji dovážaného tovaru na diaľku v členskom štáte konečného určenia tovaru. To má podporiť používanie IOSS, pretože zahraniční obchodníci alebo platformy, ktoré jednotné kontaktné miesto nepoužívajú, budú musieť byť zaregistrovaní v každom členskom štáte EÚ.



IOSS slúži ako kontaktné miesto pre dovozcov tovaru z tretích krajín do EÚ. Jeho cieľom je zjednodušiť priznanie a zaplatenie DPH pri dovoze tovaru na jednotný trh EÚ, keďže aj pri predaji v rámci celej EÚ je potrebná registrácia len v jednom členskom štáte.



Keďže IOSS umožňuje platby DPH vopred, keď si spotrebiteľ tovar zakúpi, a nie na hranici, chráni zároveň aj daňové príjmy členských štátov a zvyšuje súlad s DPH pri dovoze. Presúva sa tiež bremeno výberu DPH zo zákazníkov na platformy, čo by členské štáty (Rada EÚ) chceli v budúcnosti dosiahnuť aj v oblasti ciel v rámci reformy Colného kódexu Únie.



Uvedená smernica podlieha osobitnému legislatívnemu postupu a dohoda o návrhu zákona si vyžaduje jednomyseľnosť v rámci Rady EÚ. Dohodnuté znenie smernice bude konzultované s Európskym parlamentom, ktorý má predložiť svoje stanovisko. Následne, po formálnom odsúhlasení Radou EÚ smernica nadobudne platnosť po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)