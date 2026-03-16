Štáty EÚ vyzývajú na potvrdenie klimatických záväzkov spoločenstva
Autor TASR
Brusel 16. marca (TASR) - Päť členských štátov Európskej únie (EÚ) vyzvalo európske spoločenstvo, aby potvrdilo svoje záväzky v oblasti ochrany klímy. „Klimatické ambície sú základom konkurencieschopnosti,“ napísali lídri Švédska, Dánska, Fínska, Portugalska a Španielska v spoločnom liste zverejnenom v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Obmedzený prístup Európy k fosílnym zdrojom a geopolitické tlaky robia z dekarbonizácie ekonomický imperatív,“ uvádza sa v dokumente adresovanom predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, ktorý bude budúci štvrtok viesť samit EÚ v Bruseli.
Ministri energetiky členských štátov Únie sa v pondelok zaoberali dôsledkami konfliktu na Blízkom východe, ktorý spôsobil prudký rast cien energií. Niektoré štáty požadujú reformu alebo pozastavenie európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS), ktorý v súčasnosti pokrýva približne 40 % celkových emisií v EÚ. „Silný, predvídateľný a integrovaný rámec pre klímu a energiu, zakotvený v robustnom systéme obchodovania s emisiami a v kombinácii s naším úsilím o zvýšenie konkurencieschopnosti, je nevyhnutný pre budúcnosť Európy,“ zdôraznilo päť lídrov EÚ.
