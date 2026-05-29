< sekcia Ekonomika
Štáty Euroázijskej únie rokujú s Indiou o dohode o voľnom obchode
EAEÚ v súčasnosti združuje Rusko, Bielorusko, Arménsko, Kazachstan a Kirgizsko.
Autor TASR
Moskva 29. mája (TASR) - Rokovania o zóne voľného obchodu medzi Euroázijskou úniou (EAEÚ) a Indiou sa v súčasnosti zameriavajú na čiastkovú a časovo ohraničenú dohodu. Dôvodom je komplexnosť rokovacieho procesu a ambiciózne požiadavky zo strany Indie, vyhlásil v piatok ruský minister hospodárskeho rozvoja Maxim Rešetnikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„S Indiou je to komplikovanejšie. Ekonomika je väčšia, spoločné záujmy sú takpovediac komplexnejšie. A otvorene povedané, požiadavky našich kolegov sú tiež dosť ambiciózne. Preto v súčasnosti diskutujeme o obmedzenej a dočasnej zóne voľného obchodu, konkrétne o zozname tovarov definovanom na základe produktových skupín,“ povedal Rešetnikov.
EAEÚ v súčasnosti združuje Rusko, Bielorusko, Arménsko, Kazachstan a Kirgizsko. Arménsko sa v posledných rokoch snaží prehĺbiť vzťahy s Európskou úniou a tamojší parlament vlani schválil návrh zákona o začatí prístupového procesu.
„S Indiou je to komplikovanejšie. Ekonomika je väčšia, spoločné záujmy sú takpovediac komplexnejšie. A otvorene povedané, požiadavky našich kolegov sú tiež dosť ambiciózne. Preto v súčasnosti diskutujeme o obmedzenej a dočasnej zóne voľného obchodu, konkrétne o zozname tovarov definovanom na základe produktových skupín,“ povedal Rešetnikov.
EAEÚ v súčasnosti združuje Rusko, Bielorusko, Arménsko, Kazachstan a Kirgizsko. Arménsko sa v posledných rokoch snaží prehĺbiť vzťahy s Európskou úniou a tamojší parlament vlani schválil návrh zákona o začatí prístupového procesu.