Štáty OPEC+ budú rokovať o plnení dohodnutých ťažobných škrtov

Dubaj 19. augusta (TASR) - Zástupcovia štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom budú v stredu rokovať o plnení dohodnutých ťažobných škrtov, od ktorých si sľubujú podporu cien ropy.



Ako pre agentúru Reuters uviedli zdroje z OPEC+, neočakávajú sa žiadne úpravy v ťažobnej politike, k zmene ktorej došlo od augusta. Zatiaľ čo do konca júla platil program redukcie ťažby v rámci OPEC+ o rekordných 9,7 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), od augusta je rozsah redukcie zmiernený na 7,7 milióna barelov denne. Schôdzka, ktorá sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie, by sa mala zamerať na plnenie dohodnutých produkčných kvót, najmä zo strany krajín, ako Irak, Nigéria a Kazachstan.



Podľa zdrojov OPEC+, na ktoré sa ešte začiatkom týždňa odvolala agentúra Reuters, sa plnenie stanovených kvót za mesiac júl odhaduje na 95 % až 97 %. To znamená vysokú úroveň plnenia.



Prispela k tomu najmä Saudská Arábia, ktorá v júli ťažila menej, než je umožňovala kvóta, ale čiastočne aj Nigéria a Irak. Tie síce svoje kvóty neplnili v takej miere ako iné členské štáty OPEC z Perzského zálivu, ťažili však menej než v predchádzajúcich mesiacoch.