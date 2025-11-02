Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
Štáty OPEC+ sa dohodli na ďalšom miernom zvýšení produkcie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cieľom zvyšovania produkcie v posledných mesiacoch bolo získanie väčšieho podielu na svetovom ropnom trhu zo strany štátov z OPEC+.

Autor TASR
Londýn 2. novembra (TASR) - Kľúčoví členovia ropného zoskupenia OPEC+ sa dohodli, že od decembra opäť mierne zvýšia produkciu. Tak ako v októbri a novembri aj v poslednom mesiaci tohto roka zvýšia ťažbu o 137.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). V 1. kvartáli budúceho roka však plánujú zvyšovanie produkcie pozastaviť.

Ministri energetiky z ôsmich krajín OPEC+ v rámci virtuálnej schôdzky v nedeľu oznámili, že v decembri zvýšia produkciu o 137.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je rovnaký rozsah zvýšenia ťažby ako v októbri aj novembri.

V prvých troch mesiacoch roka 2026 však kľúčoví členovia OPEC+ (Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Irak, Kuvajt, Rusko, Kazachstan, Alžírsko a Omán,) vo zvyšovaní produkcie pokračovať nebudú. Zastavia tak pravidelný proces, ktorý spustili od apríla tohto roka. Za toto obdobie zvýšili ťažbu celkovo o 2,7 milióna barelov denne.

Cieľom zvyšovania produkcie v posledných mesiacoch bolo získanie väčšieho podielu na svetovom ropnom trhu zo strany štátov z OPEC+. „Táto stratégia sa im do určitej miery vypláca,“ povedal Ole Hvalbye, komoditný analytik švédskej banky SEB. Pre AFP uviedol, že dodávky zo strany amerických producentov bridlicovej ropy prestali rásť a klesli aj investície do novej produkcie v USA.
