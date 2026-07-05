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Štáty OPEC+ sa dohodli na ďalšom zvýšení ťažobných kvót
Rozsah zvýšenia bude rovnaký, aký aliancia zverejnila v predchádzajúcich mesiacoch.
Autor TASR
Viedeň 5. júla (TASR) - Ropná aliancia OPEC+ oznámila zvýšenie ťažby aj na mesiac august. Rozsah zvýšenia bude rovnaký, aký aliancia zverejnila v predchádzajúcich mesiacoch. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Ministri zo siedmich kľúčových krajín OPEC+ (aliancia zahrnuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu - OPEC a ďalších producentov na čele s Ruskom) sa v nedeľu dohodli, že produkčné kvóty na august zvýšia celkovo o 188.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Rozsah zvýšenia je tak rovnaký, na akom sa ministri štátov OPEC+ dohodli na jún a júl.
Ministri zo Saudskej Arábie, Ruska, Iraku, Kuvajtu, Kazachstanu, Alžírska a Ománu v oficiálnom oznámení zverejnili, že počas rokovaní uskutočnených prostredníctvom videokonferencie sa „rozhodli zvýšiť produkčné kvóty o 188.000 barelov denne, pričom toto zvýšenie bude platiť pre mesiac august“. Nasledujúce zasadnutie je naplánované na 2. augusta.
Od apríla do konca júla sa kľúčové štáty OPEC+ dohodli na zvýšení ťažobných kvót o takmer 800.000 barelov denne. Do mája bolo kľúčových štátov OPEC+ osem, Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré boli pôvodne členom OPEC, však od 1. mája z tejto organizácie vystúpili.
Zvyšovanie produkčných kvót zatiaľ zostáva do veľkej miery na papieri, keďže vojna na Blízkom východe, ktorá vypukla po útoku USA a Izraela na Irán 28. februára, spôsobila zablokovanie prepravy surovín cez kľúčový Hormuzský prieliv. Po podpise memoranda o porozumení medzi USA a Iránom v polovici júna sa síce situácia v prielive čiastočne zlepšila, medzitým však opäť došlo k vzájomným útokom a úplné otvorenie kľúčovej prepravnej trasy je zatiaľ v nedohľadne.
Objem produkcie štátov OPEC+ dosiahol podľa údajov OPEC v máji 33,13 milióna barelov denne. Na porovnanie, vo februári, teda poslednom mesiaci pred vojnou na Blízkom východe, predstavovala ťažba 42,77 milióna barelov/deň.
Ministri zo siedmich kľúčových krajín OPEC+ (aliancia zahrnuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu - OPEC a ďalších producentov na čele s Ruskom) sa v nedeľu dohodli, že produkčné kvóty na august zvýšia celkovo o 188.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Rozsah zvýšenia je tak rovnaký, na akom sa ministri štátov OPEC+ dohodli na jún a júl.
Ministri zo Saudskej Arábie, Ruska, Iraku, Kuvajtu, Kazachstanu, Alžírska a Ománu v oficiálnom oznámení zverejnili, že počas rokovaní uskutočnených prostredníctvom videokonferencie sa „rozhodli zvýšiť produkčné kvóty o 188.000 barelov denne, pričom toto zvýšenie bude platiť pre mesiac august“. Nasledujúce zasadnutie je naplánované na 2. augusta.
Od apríla do konca júla sa kľúčové štáty OPEC+ dohodli na zvýšení ťažobných kvót o takmer 800.000 barelov denne. Do mája bolo kľúčových štátov OPEC+ osem, Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré boli pôvodne členom OPEC, však od 1. mája z tejto organizácie vystúpili.
Zvyšovanie produkčných kvót zatiaľ zostáva do veľkej miery na papieri, keďže vojna na Blízkom východe, ktorá vypukla po útoku USA a Izraela na Irán 28. februára, spôsobila zablokovanie prepravy surovín cez kľúčový Hormuzský prieliv. Po podpise memoranda o porozumení medzi USA a Iránom v polovici júna sa síce situácia v prielive čiastočne zlepšila, medzitým však opäť došlo k vzájomným útokom a úplné otvorenie kľúčovej prepravnej trasy je zatiaľ v nedohľadne.
Objem produkcie štátov OPEC+ dosiahol podľa údajov OPEC v máji 33,13 milióna barelov denne. Na porovnanie, vo februári, teda poslednom mesiaci pred vojnou na Blízkom východe, predstavovala ťažba 42,77 milióna barelov/deň.