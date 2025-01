Štáty zapojené do južného vodíkového koridoru podpísali memorandum

Berlín 27. januára (TASR) - Nemecko, Alžírsko, Taliansko, Rakúsko a Tunisko v pondelok podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce pri rozvoji južného vodíkového koridoru. Na prvej ministerskej konferencii o južnom vodíkovom koridore boli v Ríme ako pozorovatelia zastúpení aj Švajčiarsko a Európska komisia. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy, ktorú zverejnilo v pondelok nemecké ministerstvo hospodárstva a ochrany klímy na svojej internetovej stránke.



Južný koridor má vytvoriť priame potrubné spojenie pre plynný vodík medzi severnou Afrikou a Talianskom, Rakúskom a Nemeckom, ktoré pozostáva z piatich čiastkových projektov. Celková dĺžka spojenia má byť 3500 až 4000 kilometrov (km). Európska časť južného koridoru má mať podľa súčasných plánov prevádzkovateľov diaľkových sietí dĺžku 3250 km. Zo 60 % až 70 % by mala po úpravách pozostávať z už existujúcich plynovodov. To by umožnilo prepravovať až 163 terawatthodín (TWh) ročne do Európy a 55 TWh do Nemecka.



Projekty vodíkovej infraštruktúry pozdĺž koridoru, ktorý sa tiahne od Sicílie po Bavorsko, už Európska únia (EÚ) uznala za projekty spoločného záujmu (PCI). Projekt je tiež zaradený do iniciatívy Global Gateway, v rámci ktorej Európska komisia podporuje rozvojovú spoluprácu európskych firiem s tretími krajinami.