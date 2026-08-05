< sekcia Ekonomika
Stav Dunaja vplýva na prekládku tovarov aj na vodnú dopravu
Podobným obmedzeniam čelí aj osobná lodná doprava, kde plavidlá rovnako čakajú na zlepšenie hydrologických podmienok.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Súčasné hydrologické podmienky s nízkou hladinou Dunaja na celom jeho slovenskom úseku ovplyvňujú prekládku tovarov v prístavoch Bratislava a Komárno. Spoločnosť Verejné prístavy to potvrdila pre TASR s tým, že v auguste zatiaľ nezaznamenali príchod ani odchod nákladných plavidiel.
„Aktuálny nízky vodostav na Dunaji má výrazný vplyv na nákladnú aj osobnú vodnú dopravu. Nákladné plavidlá nemôžu z dôvodu obmedzenej plavebnej hĺbky využívať svoj štandardný ponor,“ uviedla Katarína Šubertová z kancelárie generálneho riaditeľa Verejných prístavov.
„Vo väčšine prípadov sa nakladajú len približne na polovicu svojej bežnej tonáže, prípadne sú nútené plavbu úplne pozastaviť. To sa priamo premieta do poklesu objemu preloženého tovaru v našich prístavoch,“ priblížila. Podobným obmedzeniam čelí aj osobná lodná doprava, kde plavidlá rovnako čakajú na zlepšenie hydrologických podmienok.
V stredu bolo v osobnom prístave v Bratislave 11 osobných kajutových plavidiel, ktoré tam zostali vyviazané ešte z konca júla z dôvodu nepriaznivých plavebných podmienok.
„V nákladnom prístave Bratislava taktiež evidujeme zvýšený počet plavidiel. Keďže lode v nákladnom prístave bežne kotvia aj z dôvodu nakládky, údržby či plánovaných prevádzkových prestávok, presné počty plavidiel odstavených výhradne pre nízky vodostav neevidujeme,“ dodala Šubertová. V prístave Komárno neevidujú žiadne mimoriadne odstavenia plavidiel.
Aktuálne pretrvávajúce obdobie sucha sa výrazne podpisuje pod nízku hladinu Dunaja. V stredu o 13.00 h bol podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vodostav v Bratislave na úrovni 246 centimetrov, v Komárne 39 centimetrov a v Štúrove mínus 22 centimetrov pod nulou nad vodomere.
„Aktuálny nízky vodostav na Dunaji má výrazný vplyv na nákladnú aj osobnú vodnú dopravu. Nákladné plavidlá nemôžu z dôvodu obmedzenej plavebnej hĺbky využívať svoj štandardný ponor,“ uviedla Katarína Šubertová z kancelárie generálneho riaditeľa Verejných prístavov.
„Vo väčšine prípadov sa nakladajú len približne na polovicu svojej bežnej tonáže, prípadne sú nútené plavbu úplne pozastaviť. To sa priamo premieta do poklesu objemu preloženého tovaru v našich prístavoch,“ priblížila. Podobným obmedzeniam čelí aj osobná lodná doprava, kde plavidlá rovnako čakajú na zlepšenie hydrologických podmienok.
V stredu bolo v osobnom prístave v Bratislave 11 osobných kajutových plavidiel, ktoré tam zostali vyviazané ešte z konca júla z dôvodu nepriaznivých plavebných podmienok.
„V nákladnom prístave Bratislava taktiež evidujeme zvýšený počet plavidiel. Keďže lode v nákladnom prístave bežne kotvia aj z dôvodu nakládky, údržby či plánovaných prevádzkových prestávok, presné počty plavidiel odstavených výhradne pre nízky vodostav neevidujeme,“ dodala Šubertová. V prístave Komárno neevidujú žiadne mimoriadne odstavenia plavidiel.
Aktuálne pretrvávajúce obdobie sucha sa výrazne podpisuje pod nízku hladinu Dunaja. V stredu o 13.00 h bol podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vodostav v Bratislave na úrovni 246 centimetrov, v Komárne 39 centimetrov a v Štúrove mínus 22 centimetrov pod nulou nad vodomere.