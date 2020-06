Stav ochrany spotrebiteľa je alarmujúci, tvrdí Spotrebiteľské Centrum

Bratislava 19. júna (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, pod ktoré patrí ochrana spotrebiteľov, vyčleňuje na túto činnosť málo financií a nepozýva na rokovania k príprave zákonov spotrebiteľské organizácie. Rezortu to vyčíta Spotrebiteľské Centrum, ktoré na svoju činnosť dostalo v tomto roku od MH dotáciu 15.000 eur. Centrum upozornilo, že stav ochrany spotrebiteľa je pre nezáujem štátu katastrofálny. Ministerstvo obvinenia odmietlo.



Pre riaditeľa Spotrebiteľského Centra Miroslava Antoňaka je neprijateľné, ak štát prijíma zákony a rozhodnutia podľa požiadaviek jednej skupiny bez toho, aby si vypočul názor spotrebiteľov. Poukázal pritom na nedávno schválenú novelu zákona o zájazdoch, ktorú Spotrebiteľské Centrum a iné spotrebiteľské organizácie kritizovali.



Spotrebiteľskému Centru sa nepáči ani výber predsedu regulačného úradu. "Podľa tlačovej správy ministerstva budú o výbere predsedu regulačného úradu budú rozhodovať traja zamestnanci MH, zástupca parlamentného hospodárskeho výboru, zástupca zamestnancov a zamestnávateľov. Žiadna spotrebiteľská organizácia. Na Slovensku je pritom registrovaných viac ako 200 subjektov založených na ochranu spotrebiteľa, z toho časť je združená v Slovenskej komore spotrebiteľských organizácií. Ani jeden z týchto subjektov nebol oslovený," uviedol Antoňak.



Rezort hospodárstva s argumentmi centra nesúhlasí. Objem finančných prostriedkov pre spotrebiteľské organizácie zvýšil za päť rokov z 50.000 na 90.000 eur a novelu zákona o zájazdoch konzultoval aj so zástupcami spotrebiteľských organizácií. Ako príklad MH uviedlo rokovanie krízovej ekonomickej rady, na ktorom sa o novele zákona o zájazdoch diskutovalo. Rokovania sa zúčastnila aj zástupkyňa Slovenskej komory spotrebiteľských organizácií, ktorá zastrešuje 13 aktívnych spotrebiteľských organizácií.



Pri výbere nového šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ministerstvo hospodárstva nad rámec zákona organizuje verejnú diskusiu so záujemcami o tento post. "Tá sa uskutoční 24. júna a zúčastniť sa jej môžu všetci vrátane zástupcov spotrebiteľských združení. Rezort hospodárstva má záujem, aby bol celý proces výberu nového šéfa ÚRSO maximálne transparentný a objektívny," uviedlo MH.