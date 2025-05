Stav plynu v ukrajinských zásobníkoch je najnižšií za 11 rokov

Kyjev 14. mája (TASR) - Objem plynu v ukrajinských zásobníkoch dosahuje v súčasnosti najnižšiu úroveň za minimálne 11 rokov. Uviedla to v stredu analytická a poradenská spoločnosť ExPro, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



Podľa ExPro dosiahli rezervy plynu v ukrajinských zásobníkoch k 11. máju zhruba 6 miliárd kubických metrov (m3). V porovnaní s celkovou kapacitou ukrajinských zásobníkov, ktorá predstavuje vyše 30 miliárd m3, sú tak naplnené na menej než 20 %. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka dosahovala naplnenosť 31,7 %. Ukrajina bola prinútená výrazne zvýšiť odber plynu zo zásobníkov a dovoz suroviny zo zahraničia v dôsledku útokov Ruska, ktoré poškodili ťažobné zariadenia na východe krajiny.



Spoločnosť ExPro dodala, že od začiatku súčasného obdobia napĺňania zásobníkov, ktoré sa začalo v polovici apríla, bolo do ukrajinských zásobníkov natlačených 610 miliónov m3 plynu. Z toho väčšina v tomto mesiaci.



„Tempo napĺňania zásobníkov je v tohtoročnom máji vyššie než pred rokom. Od začiatku mesiaca bolo do nich natlačených viac než 350 miliónov m3 plynu, čo medziročne predstavuje rast o 33 %,“ uviedla ExPro. Firma odhaduje, že do konca mája by mohli rezervy Ukrajiny dosiahnuť 6,6 miliardy m3 plynu.



Bývalý šéf ukrajinskej prepravnej sústavy GTSO Serhij Makogon pritom v apríli uviedol, že Ukrajina potrebuje na vykurovaciu sezónu 2025/2026 doviezť okolo 6,3 miliardy m3 suroviny, pretože jej vlastné rezervy klesli na historické minimum.



Ukrajinská štátna ropná a plynárenská spoločnosť Naftogaz v tejto súvislosti oznámila, že rokuje s vládou a medzinárodnými finančnými inštitúciami s cieľom získať jednu miliardu eur na nákup vyše 2 miliárd m3 plynu na zimnú vykurovaciu sezónu. Naftogaz dodal, že si zároveň zakontrahoval 300 miliónov m3 amerického LNG. Dodávky by mala zabezpečiť poľská PKN Orlen.