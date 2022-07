NDS a zhotoviteľ sa dohodli: Stavba D1 Hubová - Ivachnová pokračuje

Bratislava 18. júla (TASR) - Stavba diaľnice D1 Hubová - Stavba diaľnice D1 Hubová - Ivachnová môže napredovať plnou intenzitou. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a zhotoviteľ dospeli k dohode. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť spolu s generálnym riaditeľom NDS Vladimírom Jackom.



"Stavebné práce sa nikdy nezastavili, len sa znížila intenzita. Čiže vraciame sa do pôvodnej intenzity na tých objektoch, kde bola znížená intenzita stavebných prác," ozrejmil Kmeť. Jacko dodal, že trvalo niekoľko mesiacov, aby si so zhotoviteľom vyjasnili sporné pohľady na výklad zmluvy. "Potrebovali sme si vyjasniť vecné, finančné a právne pohľady na výklad zmluvy," spresnil.



Podotkol však, že všetky záležitosti ešte nie sú doriešené. O ostatných veciach budú podľa jeho slov so zhotoviteľom diskutovať do konca tohto roka. "Pre dnešný deň je dôležité, že stavba pokračuje, ale nemáme dotiahnuté úplne konečné financovanie, čiže celková cena diela," poznamenal. Kmeť zdôraznil, že stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu a zo štátneho rozpočtu bude aj dofinancovaná.



Jacko súčasne priblížil, že južná rúra tunela Čebrať je nedorazená na 45 metrov a severná na 125 metrov. "Máme informácie, že do tých dvoch, troch mesiacov by sme mohli vidieť svetlo na konci tunela," avizoval šéf NDS.



Zároveň skonštatoval, že zatiaľ pracujú s oficiálnym termínom dokončenia diela, ako bol zazmluvnený. Zhotoviteľ totiž ešte oficiálne nepožiadal o zmeny v dĺžke lehoty stavby. Pôvodný termín bol december 2023.



Mesto Ružomberok podľa viceprimátora Jána Bednárika prijíma správu o napredovaní stavby s veľkým potešením. Skonštatoval, že obyvateľov mesta a dolného Liptova najviac trápi doprava. "Situácia v rámci dolného Liptova a Ružomberka je neznesiteľná," zdôraznil.