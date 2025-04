Stavba železničného uzla v Žiline by mala byť dokončená v decembri

Žilina 25. apríla (TASR) - Stavba železničného uzla v Žiline postupuje podľa harmonogramu a jej dokončenie sa očakáva v decembri. Na piatkovom stretnutí s novinármi o tom informoval riaditeľ Oblastného riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) v Žiline Martin Križan.



Najvýraznejšia aktivita sa aktuálne sústreďuje na železničný most ponad Kysuckú ulicu. „Súčasťou mosta je aj nový podchod, ktorý bude od júna sprístupnený pre peších v súvislosti s organizáciou európskeho šampionátu vo futbale do 21 rokov. Automobilová prevádzka v podchode by mala byť potom spustená v septembri,“ uviedol Križan.



V rámci stavby je hotová párna skupina koľají spolu s nástupišťami č. 3 a 4 na žilinskej osobnej stanici. Vybudovaný je aj podchod z Národnej na Uhoľnú ulicu, aj keď podľa Križana sa tu ešte uskutočňujú stavebné práce súvisiace s budovaním ďalších dvoch nástupíšť. „Celá stavba by mala byť podľa harmonogramu hotová 12. decembra, keď by mal vstúpiť do platnosti nový vlakový grafikon,“ skonštatoval riaditeľ žilinského oblastného riaditeľstva ŽSR.



Doplnil, že tento týždeň bola do predčasného užívania odovzdaná nová budova riadenia dopravy. „V stredu (23. 4.) sme spustili centrum riadenia dopravy v Žiline, ktoré riadi dopravu na všetkých staniciach od Dolného Hričova smerom po Žilinu a čiastočne bude riadiť aj dopravu smerom na Varín a takisto aj na Kysuce,“ dodal Križan.



Stavba železničného uzla Žilina má dĺžku asi 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Projekt financujú z eurofondov. Pôvodná hodnota zákazky bola vyše 320 miliónov eur. Zmluvu o dielo podpísali v novembri 2020. Modernizáciu železnice zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag.