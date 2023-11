Stavbári pokračujú v rekonštrukcii cesty z Veľkých Uheriec na Skýcov

Veľké Uherce 3. novembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pokračuje v rekonštrukcii cesty II/511 z Veľkých Uheriec (okres Partizánske) po Skýcov (okres Zlaté Moravce). Cesta roky patrila medzi najhoršie na území kraja, dve z troch etáp už zhotovitelia dokončili, tretí úsek stavbári zrekonštruujú do apríla či mája budúceho roka. TSK do prác investuje 16 miliónov eur.



"Stavebne dokončená je prvá etapa cesty, ktorá sa začína na križovatke s cestou prvej triedy smerom z Partizánskeho po koniec Veľkých Uheriec. Úsek v dĺžke 3,4 kilometra si vyžiadal investíciu v hodnote 1,7 milióna eur," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Rovnako je už stavebne dokončená podľa neho aj štvrtá etapa tejto cesty - úsek v dĺžke tri kilometre, ktorého modernizácia stála 2,3 milióna eur.



Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Eurovia SK, tak aktuálne naplno pracuje na tretej etape. Tá je podľa krajskej samosprávy nielen technologicky, ale aj finančne najnáročnejšou časťou tejto cesty. "Momentálne sme vo fáze, kde máme z troch kilometrov železobetónových dosiek zrealizovaných 2,1 kilometra, zvyšok by sme chceli stihnúť do konca roka. Začali sme tiež s realizáciou konštrukcií komunikácií, je predpoklad, že do polovice novembra budú hotové zhruba tri kilometre komunikácií už v asfaltových vrstvách a dôjde tiež k montáži zvodidiel a bezpečnostných zariadení," informoval hlavný stavbyvedúci Peter Varga.



Zhotoviteľ má na práce na tomto úseku cesty 300 dní. Keďže sa blíži zimné obdobie, počíta s ich prerušením. Pokračovať by mal začiatkom roka, keď bude dorábať konštrukcie a asfalty na železobetónových doskách, ktoré budú zrealizované ešte v tomto roku. "Pevne verím, že niekedy v apríli alebo máji budúceho roka sa táto stavba dokončí a odovzdá," podotkol Baška.



Rekonštrukcia päťkilometrového úseku cesty bude podľa neho stáť 12 miliónov eur, z toho takmer osem miliónov eur TSK získal z eurofondov, na dofinancovanie použije úverové zdroje.