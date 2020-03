Stavbári: Popri opatreniach je dôležité aj normalizovať situáciu

Bratislava 31. marca (TASR) – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) víta nové ekonomické opatrenia vlády SR, ktoré premiér Igor Matovič (OĽaNO) predstavil verejnosti v nedeľu (29. 3.). Avšak podľa zväzu je rovnako dôležité aj normalizovať situáciu všade, kde je to možné. Pre TASR to uviedol prezident zväzu Pavol Kováčik. Do nízko rizikových odvetví v kontexte šírenia nákazy nového koronavírusu podľa neho patrí aj stavebníctvo.



Opatrenia, ktoré vláda predstavila, sú zamerané hlavne na malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. „Bude potrebné predovšetkým vyjasniť technické otázky uplatnenia opatrení, napríklad spôsob výpočtu poklesu tržieb danej firmy v prípade sezónnych prác typických pre stavebníctvo, keď tržby v zimných mesiacoch sú podstatne slabšie ako v jarných a letných mesiacoch,“ upozornil zväz.



„V prípade stavebných prác vykonávaných prevažne v exteriéri – zemné práce, dopravná infraštruktúra, verejné priestranstvá, areály škôl, zatepľovanie budov a podobne, sa práce realizujú vo vonkajšom prostredí a pri dodržaní bezpečnostných požiadaviek (organizačné opatrenia, rozostupy, ochranné pomôcky...) je riziko nákazy novým koronavírusom veľmi nízke,“ vysvetlil zväz.



V prípade stavebného sektora v rámci normalizácie podľa zväzu ide o mnoho opatrení v oblasti prípravy a povoľovania stavieb, činnosti stavebných úradov a podobne. „Plne si uvedomujeme, že z dlhodobého hľadiska je neudržateľné riešiť situáciu dotáciami na udržanie pracovných miest. Sú potrebné najmä zdroje na investície, ktoré opätovne rozhýbu ekonomiku,“ upozornil zväz.



Vláda by podľa zväzu mala pripraviť verejné investície v oblasti dopravnej infraštruktúry, komunálnych a regionálnych projektov. Tie by vďaka multiplikačnému efektu investícií mohli aspoň čiastočne obnoviť regionálnu nezamestnanosť.



„Zväz stavených podnikateľov má v tomto duchu pripravené návrhy špecifických opatrení a úloh na zmiernenie negatívnych dosahov na stavebníctvo,“ dodal zväz s tým, že o návrhoch chcú rokovať s rezortom dopravy a výstavby.