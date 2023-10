Stavbári: SR sa v oblasti výstavby diaľnic môže inšpirovať Poľskom

Bratislava 6. októbra (TASR) - Slovensko sa v oblasti výstavby diaľnic môže inšpirovať Poľskom, ktoré malo za posledných 20 rokov v tejto oblasti urobiť veľký pokrok. Zákon o verejnom obstarávaní (VO) je však brzdou ich výstavby, pričom štátu chýba inštitút strategických zákaziek. Na štvrtkovej (5. 10.) diskusii Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) to uviedli zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a spoločnosti ISPO.



Roman Osika z odboru verejného obstarávania NDS uviedol, že práve zákon o VO v súčasnom znení je brzdou výstavby diaľnic. "Keď to preženiem, pre materskú školu s desiatimi zamestnancami pri obstarávaní platia tie isté predpisy ako pre NDS so strategickými stavbami," poznamenal.



Podľa Osiku by bolo vhodné zaviesť inštitút strategických zákaziek v záujme štátu. Tie by podľa neho mohli mať odvolacie konanie v trochu inom režime. Znamenalo by to, že ak by sa zistilo, že verejný obstarávateľ pochybil, sťažovateľ by mal nárok na náhradu škody. "Pre nás je však dôležité, aby sa strategické stavby nezdržiavali," dodal Osika.



Konateľ stavebnej spoločnosť ISPO Jozef Antol uviedol, že dôvod, prečo sa Poľsku vo výstavbe diaľnic darí lepšie, môže byť, že 80 % štátneho rozpočtu ide na štátnu právu, ďalších 20 % na investície na rozvoj infraštruktúry. Osika dodal, že tamojší proces od začiatku prípravy až po dokončenie výstavby trvá približne osem rokov, pričom na Slovensku trvá takmer 14 rokov.



Investície do rozvoja infraštruktúry však podľa Antola na Slovensku zaostávajú. "Samozrejme, politici sú nútení škrtiť akýkoľvek rozvoj, aby mali na sociálnu sféru, na zdravotníctvo, na políciu, na školstvo a podobne," doplnil.



Podpredseda ÚVO Jaroslav Lexa poznamenal, že pracovníci ÚVO sú často zahltení drobnosťami, ktoré proces obstarávania zbytočne predlžujú. Avšak zrýchlenie procesu VO podľa neho nie je reálne. "Efekt by prinieslo to, keby sa projekty pripravovali dostatočne, respektíve, keby sa používali správne postupy," dodal.



V diskusii padla zmienka aj o rakúskom systéme, kde účastníkov obstarávania riešia správne súdy. Lexa však dodal, že by to slovenské súdy neboli schopné kapacitne zvládať.



Diskusia bola súčasťou konferencie SKSI, ktorej zámerom podľa predsedu komory Vladimíra Benka je pokračovať v úsilí presadenia kvality vo výstavbe na Slovensku. "Aby pri rozhodovaní vo fázach projektovania, kontroly, realizácie a údržby stavieb nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale kvalita s primeranou cenou," konštatoval Benko.