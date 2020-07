Stavbou roka 2019 sa stal pezinský zámok

Bratislava 3. júla (TASR) – Titul stavba roka 2019 sa rozhodla odborná porota prideliť pezinskému zámku. Médiá o tom informoval organizátor súťaže Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia. Zámok Pezinok prešiel obnovou, ktorá mu podľa hodnotenia poroty vrátila charakter historicky cenného objektu.



Pezinský zámok okrem hlavnej ceny získal aj cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska. Rovnakú cenu udelilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR novostavbe vo Vysokých Tatrách Hrebienok Resort II.



Bytovým domom roka 2019 sa stala bratislavská novostavba Stein 2, a to napríklad za citlivé osadenie stavby do priestoru existujúcej mestskej zástavby, ktoré rešpektuje historické súvislosti územia. Porota ocenila aj vytvorenie súkromného priestoru parku vo vnútrobloku či elegantné prepojenie verejných peších komunikácií.



Čo sa týka ceny verejnosti 2019, na ankete sa zúčastnilo takmer 50.000 respondentov. S celkovým počtom takmer 3000 hlasov túto cenu vyhrali rekonštruované a dobudované prístupové komunikácie v Archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane.



Cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie pridelili vyhlasovatelia súťaže Národnému futbalovému štadiónu v Bratislave, a to za zvládnutie náročného statického riešenia oceľovej konštrukcie prestrešenia tribún s výnimočným vyložením konzolovitých častí konštrukcie, ktorá tvorí najväčšiu membránovú konštrukciu na Slovensku, a za náročnú a jedinečnú atypickú prefabrikovanú konštrukciu tribún štadióna.



Cenu za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby získala novostavba v Žiline na Poštovej ulici 1. „Cena bola udelená porotou za vysokú kvalitu komplexnej rekonštrukcie architektonického diela s novým vyzretým, nadčasovým dizajnom, kvalitným technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi a progresívnymi technológiami techniky prostredia budovy,“ uviedol organizátor. Táto istá budova získala cenu aj za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby, porota vyzdvihla environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavby.



Cenu za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby dostala novostavba ZKW Krušovce. Za nápaditý architektonický koncept porota ocenila WellPark v Žiline, konkrétne za neobvyklý koncept objemového riešenia, ktorý spočíval vo vonkajšom usporiadaní dvoch nezávislých hmôt.