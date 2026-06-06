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Stavby a certifikácia manažérstva končia improvizáciu v stavebníctve
V registri držiteľov certifikátov pre zhotovovanie vyhradených stavieb, na špeciálnom portáli vyhradenestavby.sk, ktorý spustil ZSPS, je uvedených spolu 31 spoločností.
Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Nové pravidlá pre vyhradené stavby a certifikáciu systémov manažérstva ich zhotoviteľov, ktoré zaviedol nový stavebný zákon, sú jasným signálom, že éra improvizácie v slovenskom stavebníctve sa končí. Ako informovala Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), pre profesionálne firmy ide o príležitosť na férovejšie prostredie, vyššiu dôveru investorov a jasné pravidlá hry. Pre ostatných je to výzva na zásadnú profesionalizáciu.
„Hoci legislatíva prináša aj počiatočné komplikácie, cieľ zostáva nemenný - bezpečná, kvalitná a odborne riadená výstavba, za ktorou stoja ľudia s kompetenciou, nielen s pečiatkou,“ uviedla SKSI.
Vyhradené stavby sú technologicky náročné alebo konštrukčne neobvyklé budovy a inžinierske stavby, ktorých realizácia si vyžaduje osobitne spôsobilých zhotoviteľov. Certifikácia zhotoviteľov takýchto stavieb zabezpečuje, že ich realizujú len kvalifikovaní zhotovitelia s platným systémom manažérstva.
Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) ako vlastník certifikačnej schémy a regulátor pre vyhradené stavby vypracoval národný dokument s požiadavkami na systém manažérstva zhotoviteľov aj na certifikačné orgány.
Systém vznikol ako reakcia na problémy v praxi. „Nebolo možné, aby sa akákoľvek firma pustila do realizácie takýchto stavieb,“ priblížil Ján Slašťan zo ZSPS. Cieľom je podľa neho eliminovať situácie, keď zákazku získa firma bez potrebnej odbornosti alebo kapacít a následne ju len preposúva ďalej.
Certifikačná schéma vznikala niekoľko rokov so zámerom zabezpečiť, aby vyhradené stavby realizovali len kvalifikované subjekty. Kľúčovou súčasťou je zavedenie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb.
Slašťan upozornil na časté chyby pri zabudovaní výrobkov do stavby. „Stavbyvedúci musí presne vedieť, či dodaný výrobok zodpovedá zamýšľanému deklarovanému použitiu podľa požiadaviek v súlade s projektovou dokumentáciou. Nemôže sa stať, že pri požiarnom uzávere akceptuje certifikát pre bežný výrobok bez deklarovanej odolnosti len preto, že má podobné obchodné označenie,“ povedal.
Sankcie za porušenie povinností sú nastavené prísne a majú motivovať k dôslednej kontrole priamo na stavbe. Záverečnou fázou certifikácie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby je vydanie certifikátu na ceninovom tlačive regulátora ZSPS. Každý certifikát je verejne dohľadateľný, čo umožňuje investorom okamžite overiť kvalifikáciu zhotoviteľa.
Slašťan pripomenul, že cieľom systému nie je trestať. „Keď certifikačný orgán odchádza z firmy, mal by zanechať pridanú hodnotu. Audit má odhaliť slabé miesta v riadení zhotovovania stavby skôr, než sa prejavia poruchou na stavbe,“ dodal.
V registri držiteľov certifikátov pre zhotovovanie vyhradených stavieb, na špeciálnom portáli vyhradenestavby.sk, ktorý spustil ZSPS, je uvedených spolu 31 spoločností. Register zahŕňa 19 rôznych typov vyhradených stavieb.
„Hoci legislatíva prináša aj počiatočné komplikácie, cieľ zostáva nemenný - bezpečná, kvalitná a odborne riadená výstavba, za ktorou stoja ľudia s kompetenciou, nielen s pečiatkou,“ uviedla SKSI.
Vyhradené stavby sú technologicky náročné alebo konštrukčne neobvyklé budovy a inžinierske stavby, ktorých realizácia si vyžaduje osobitne spôsobilých zhotoviteľov. Certifikácia zhotoviteľov takýchto stavieb zabezpečuje, že ich realizujú len kvalifikovaní zhotovitelia s platným systémom manažérstva.
Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) ako vlastník certifikačnej schémy a regulátor pre vyhradené stavby vypracoval národný dokument s požiadavkami na systém manažérstva zhotoviteľov aj na certifikačné orgány.
Systém vznikol ako reakcia na problémy v praxi. „Nebolo možné, aby sa akákoľvek firma pustila do realizácie takýchto stavieb,“ priblížil Ján Slašťan zo ZSPS. Cieľom je podľa neho eliminovať situácie, keď zákazku získa firma bez potrebnej odbornosti alebo kapacít a následne ju len preposúva ďalej.
Certifikačná schéma vznikala niekoľko rokov so zámerom zabezpečiť, aby vyhradené stavby realizovali len kvalifikované subjekty. Kľúčovou súčasťou je zavedenie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb.
Slašťan upozornil na časté chyby pri zabudovaní výrobkov do stavby. „Stavbyvedúci musí presne vedieť, či dodaný výrobok zodpovedá zamýšľanému deklarovanému použitiu podľa požiadaviek v súlade s projektovou dokumentáciou. Nemôže sa stať, že pri požiarnom uzávere akceptuje certifikát pre bežný výrobok bez deklarovanej odolnosti len preto, že má podobné obchodné označenie,“ povedal.
Sankcie za porušenie povinností sú nastavené prísne a majú motivovať k dôslednej kontrole priamo na stavbe. Záverečnou fázou certifikácie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby je vydanie certifikátu na ceninovom tlačive regulátora ZSPS. Každý certifikát je verejne dohľadateľný, čo umožňuje investorom okamžite overiť kvalifikáciu zhotoviteľa.
Slašťan pripomenul, že cieľom systému nie je trestať. „Keď certifikačný orgán odchádza z firmy, mal by zanechať pridanú hodnotu. Audit má odhaliť slabé miesta v riadení zhotovovania stavby skôr, než sa prejavia poruchou na stavbe,“ dodal.
V registri držiteľov certifikátov pre zhotovovanie vyhradených stavieb, na špeciálnom portáli vyhradenestavby.sk, ktorý spustil ZSPS, je uvedených spolu 31 spoločností. Register zahŕňa 19 rôznych typov vyhradených stavieb.