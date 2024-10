Zvolen 15. októbra (TASR) - Developer skolaudoval tretiu etapu projektu Rezidencia Hron vo Zvolene. Predstavuje 83 jedno- až štvorizbových bytov. TASR o tom informovala Anna Jadušová, ktorá sa stará o komunikáciu investičnej spoločnosti s médiami.



Dve finálne etapy napokon developer spojil do poslednej, tretej, ktorú teraz dokončil. Rezidencia Hron sa tak po ôsmich rokoch dostala do svojej finálnej fázy. Projekt v hodnote 14,5 milióna eur predstavuje štyri bytové domy s piatimi nadzemných podlažiami. Prvé nadzemné podlažia tvorí polyfunkčný priestor, funkčnou náplňou druhého až piateho je bývanie. Podzemie má sklad, pivnice i garáže. "Obyvatelia nájdu spolu 83 parkovacích miest pre osobné autá a štyri miesta pre motocykle," zdôraznila Jadušová s tým, že vonku je ďalších 71 parkovacích miest.



Zvolen patrí k mestám, kde bola v uplynulých rokoch intenzívna bytová výstavba. Súkromní investori tam napríklad postavili dva obytné domy Panoráma a Emporia. Postavené sú takisto bytovky so 70 bytmi pod Pustým hradom. Nová bytovka asi s 80 bytmi bola odovzdaná aj v časti Rákoš. Byty stavajú aj v centre mesta, neďaleko nákupného centra.



Mesto Zvolen v súčasnosti disponuje takmer 600 nájomnými bytmi. Do priamej správy mesta prešli začiatkom minulého roka po súkromnej spoločnosti, ktorá byty predtým spravovala. "V súčasnosti sú všetky obsadené, v zoznamoch je takmer 120 čakateľov," zhrnul hovorca Martin Svatuška.