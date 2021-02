Kancelársku budovu Sky Park Offices v Bratislave skolaudovali

Bratislava 8. februára (TASR) – Kancelársku budovu Sky Park Offices ktorá je súčasťou projektu Sky Park v blízkosti centra Bratislavy, skolaudovali. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v januári. TASR o tom informoval developer Penta Real Estate. S výstavbou budovy sa začalo v máji 2018.



"Prepojením kancelárskej a rezidenčnej časti projektu, doplnenej o obchody a služby, zároveň vzniká výnimočná multifunkčná mikrolokalita, ktorá posúva štandard realitného developmentu v hlavnom meste o niekoľko úrovní dopredu," povedal výkonný riaditeľ pre Penta Real Estate Slovensko Juraj Nevolník.



Kancelárska budova Sky Park Offices má 18 podlaží, 31.000 štvorcových metrov (m2) prenajímateľnej plochy, z ktorých je viac ako 1200 m2 určených na drobné obchodné prevádzky. V budove je k dispozícii takmer 600 parkovacích miest a 90 miest určených pre bicykle.



V rámci projektu Sky Park sú už kompletne dokončené prvé tri rezidenčné veže. Štvrtá rezidenčná veža disponuje právoplatným stavebným povolením a jej výstavba by sa mala začať na jar. Súčasťou projektu je aj druhá kancelárska budova Sky Park Tower, ktorá disponuje právoplatným stavebným povolením. Budova je súčasťou druhej etapy projektu a jej výstavba by sa mala začať v priebehu roka 2021. Developer v rámci projektu realizuje aj komplexnú rekonštrukciu budovy národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičovej teplárne. Celkovo do projektu Sky Park investuje viac ako 420 miliónov eur.