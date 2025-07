Komárno vyčlenilo na tretí balík rekonštrukcií ciest 6,5 milióna eur

Komárno 10. júla (TASR) - Mesto Komárno pripravuje rekonštrukciu 17 ulíc. Realizácia investície v celkovej hodnote 6,5 milióna eur by sa mala začať na jeseň tohto roka. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo, ktoré projekt rekonštrukcie schválilo na svojom poslednom zasadnutí, informovala radnica.



Po rozhodnutí zastupiteľstva bude nasledovať verejné obstarávanie. Stavebné práce sa začnú na jeseň a budú pokračovať v prvej polovici budúceho roka, v závislosti od počasia.



Samospráva v posledných rokoch zrealizovala dva projekty zamerané na kompletnú rekonštrukciu ulíc. V rámci nich obnovila celkovo 38 ulíc. „Tento model sa doteraz osvedčil, keďže aj hospodársky vývoj ukázal, že samospráva urobila veľmi výhodné rozhodnutie,“ uviedol magistrát.



V súčasnom balíku obnovy sa uvažovalo o 30 cestách, ale po roku a pol príprav bolo do tretej časti balíka obnovy zaradených 17 ciest. Mestský úrad preveril a posúdil stav jednotlivých úsekov v spolupráci so správcami inžinierskych sietí, následne pripravil projektovú dokumentáciu.



Suma schválená na realizáciu tretieho balíka rekonštrukcie ciest v Komárne sa môže v priebehu verejného obstarávania znížiť, podobne ako tomu bolo v predchádzajúcich projektoch. Investícia bude financovaná z dodávateľského úveru, ktorý bude mesto splácať desať rokov. Mesto však požaduje od dodávateľov stavebných prác desaťročnú záruku, takže bude oslobodené od nákladov na opravu počas celého tohto obdobia.



Na niektorých pripravovaných úsekoch sa obnoví povrch vozovky, niekde aj povrch chodníka. Na Ulici generála Klapku vznikne približne 100 nových parkovacích miest a cyklistický koridor. Parkovacie miesta pribudnú aj na Komenského ulici.