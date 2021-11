Bojnice pokračujú v prípravách revitalizácie sídliska Lúčky

Bojnice 28. novembra (TASR) - Bojnická samospráva pokračuje v prípravách revitalizácie sídliska Lúčky. Mesto cez obstarávanie vybralo dodávateľa projektovej dokumentácie. Investícia počíta so stavebnými úpravami, výstavbou nových prvkov i ošetrením zelene, radnica ju chce financovať z mimorozpočtových zdrojov.



"Rozsah prác určili mestskí poslanci v spolupráci s architektom mesta. V rámci verejného obstarávania na dodávateľa projektu sme oslovili 12 firiem, no dostali sme len dve ponuky, pretože projektanti sú mimoriadne vyťažení," spomenula pre TASR Mária Krchňavá, poverená vedením oddelenia regionálneho rozvoja a životného prostredia mestského úradu.



Dodávateľka projektu si podľa nej už prešla terén a mesto jej poskytlo podklady k dokumentácii. "Očakávame, že do konca roka by mala poslať projekt. Ten je rozdelený na dve časti, architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu v stupni realizačného projektu. Budeme sa tak môcť zapojiť do výzvy v rámci fondov Európskej únie, keďže projektantka na základe skúseností predpokladá, že suma bude pomerne vysoká," ozrejmila.



Revitalizácia vnútrobloku počíta s viacerými úpravami. "V prvom rade ide o detské ihrisko v centre sídliska, ktoré sa zrevitalizuje. Počíta sa i so zmenšením asfaltových chodníkov tak, aby pribudlo viac zelenej plochy. Pri 'venčovisku' psov chceme doplniť zeleň tak, aby nebolo tak vystavené slnku," priblížila Krchňavá.



Samospráva chce podľa nej na sídlisku vybudovať i altánok, workoutové ihrisko, zrekonštruovať existujúce ihrisko a nahradiť ho multifunkčným a počíta i s revitalizáciou zelene.



Dodávateľom projektu je spoločnosť Kvitnúca záhrada so sídlom v Trenčíne. Mesto jej zaplatí 17.359 eur.