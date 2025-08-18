< sekcia Ekonomika
Počet stavebných povolení v Nemecku v 1. polroku mierne vzrástol
Podľa Destatisu bolo v 1. polroku vydaných celkovo 110.000 stavebných povolení.
Autor TASR
Wiesbaden 18. augusta (TASR) - Počet nových povolení na výstavbu domov a bytov v Nemecku zaznamenal za 1. polrok medziročný rast, tempo však nebolo vysoké. Navyše, za rovnaké obdobie minulého roka bolo vydaných najmenej stavebných povolení za 14 rokov. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Podľa Destatisu bolo v 1. polroku vydaných celkovo 110.000 stavebných povolení. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 2,9 %. Na druhej strane, za prvých šesť mesiacov minulého roka dosiahol počet povolení na výstavbu domov a bytov najnižšiu úroveň od roku 2010.
K miernemu rastu za 1. polrok tohto roka prispeli prakticky iba povolenia na výstavbu klasických rodinných domov. Vydané stavebné povolenia v tomto segmente vzrástli o 14,1 %. Počet povolení na výstavbu dvojrodinných domov klesol o 8,3 % a na výstavbu bytov, ktoré sú kľúčové na riešenie súčasnej bytovej krízy v Nemecku, stagnoval.
