Pri bytových domoch v Porube dobudujú vodári kanalizáciu

Poruba 9. novembra (TASR) - Kanalizácie sa dočkajú v Porube v okrese Prievidza i obyvatelia tamojších bytových domov a priľahlých nehnuteľností. Investíciu, ktorá nebola súčasťou veľkého projektu odkanalizovania obce, zabezpečí vodárenská spoločnosť na základe požiadavky obecnej samosprávy.



Odkanalizovanie Poruby zabezpečila vodárenská spoločnosť prostredníctvom projektu v rámci aglomerácie obcí Poruba, Lazany a Nedožery-Brezany. "Realizačnú projektovú dokumentáciu zabezpečili v roku 2017 a aj napriek tomu, že naše bytovky boli postavené v roku 2014, sa pre mňa z nepochopiteľných dôvodov na tieto zabudlo," uviedol starosta Tomáš Tóth.



Starosta preto podľa svojich slov požiadal Ministerstvo životného prostredia SR a Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť ako investorov odkanalizovania obcí, aby bytové domy a priľahlé nehnuteľnosti v Porube zapojili do veľkého projektu. "Na základe požiadaviek investorov sme museli zrealizovať množstvo úkonov, aby k investícii došlo. Či už to bola samotná projektová dokumentácia, vybavenie povolení príslušných orgánov, územné konanie alebo stavebné povolenie, ktoré sme zvládli v rekordnom čase," spomenul.



Projekt odkanalizovania dvoch bytových domov a priľahlých nehnuteľností envirorezort odobril v tomto období. "Celková investícia by mala predstavovať takmer 130.000 eur. Keďže sa nám ju podarilo dostať do projektu v rámci aglomerácie, nebude ju financovať obec, ale financovaná bude z fondov Európskej únie," dodal Tóth.



Práce na odkanalizovaní by mal investor zabezpečiť v tomto období, pre realizáciu tejto časti projektu by sa mal posunúť i termín kolaudácie odkanalizovania hlavnej vetvy obce.