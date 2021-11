Analýza: Projektanti nie sú spokojní s komunikáciou verejnej správy

Bratislava 14. novembra (TASR) - Projektové spoločnosti nie sú spokojné s komunikáciou verejnej správy pri zadávaní zákaziek. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CEEC Research a jej generálneho partnera Považskej cementárne Ladce. Najlepšie podľa nich komunikuje súkromný sektor.



Projektanti pri komunikácii verejnej správy počas výberových konaní verejných zákaziek hodnotili najhoršie ochotu verejnej správy vykonávať zmeny pre bližšiu špecifikáciu zadaní a odbornosť odpovedí. Naopak, najlepšie hodnotili profesionalitu a rýchlosť odpovedí.



"Nie všetky súťažné podklady od verejných obstarávateľov sú zverejnené v ideálnom stave. Stane sa, že sú kopírované z iných súťaží a neupravené na novú zákazku," poznamenal riaditeľ spoločnosti HBH Projekt Viliam Piták s tým, že uchádzači musia klásť verejnému obstarávateľovi otázky, aby sa dopátrali k jasným formuláciám. "Zvyčajne verejný obstarávateľ trvá na svojich podmienkach a nepristúpi na žiadnu úpravu. Na základe pripomienok k súťažným podkladom dochádza aj k zrušeniu súťaže," uviedol Piták niekoľko príkladov následnej problematickej reakcie verejnej správy. Veľa problémov by podľa neho vyriešila dôsledná príprava súťažných podkladov a jasná špecifikácia všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa.



Čo sa týka podrobnosti projektovej dokumentácie, necelá polovica projektantov si nemyslí, že by bola zbytočne podrobná. Zhruba 45 % je však toho názoru, že nadbytočné detaily obsahuje aspoň v niektorých prípadoch. O jej kvalite však nie je presvedčený ani riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný. Dokumentácia podľa neho býva často nekvalitná, či už pre zdĺhavosť od naprojektovania po realizáciu diela alebo z dôvodu nízkeho stupňa projektu. "Doplácajú potom na to najmä zhotovitelia, keď počas realizácie narazia na množstvo problémov alebo odchýlok od projektu," poznamenal Novotný.



Prieskum tiež ukázal, že polovica projektantov si myslí, že zadávateľom stanovená hodnota predpokladanej ceny zákazky vystihuje rastúcu náročnosť spracovania projektovej dokumentácie. Skoro štvrtina si myslí, že túto náročnosť vedia vystihnúť aj verejní zadávatelia zákaziek.