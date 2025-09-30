< sekcia Ekonomika
Plánujú modernizáciu stredných škôl v okrese Skalica a Senica
Cieľom stavebných prác v dielňach na SOŠ v Gbeloch je rozdelenie miestnosti na dve menšie dielne.
Autor TASR
Skalica/Senica 30. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) plánuje modernizáciu odbornej učebne a dielne pre autoelektroniku na Strednej odbornej škole (SOŠ) elektrotechnickej v Gbeloch, na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici sa zmodernizuje chemické laboratórium a na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici pôjde o chemické, biologické a fyzikálne laboratórium. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Cieľom stavebných prác v dielňach na SOŠ v Gbeloch je rozdelenie miestnosti na dve menšie dielne. Ďalej sa v týchto vzniknutých miestnostiach uvažuje s výmenou okenných konštrukcií, celkovou maľbou stien a stropu. Súčasťou je aj výmena jestvujúcich plastových vchodových dverí za automatické posuvné a rozšírenie dverí do miestnosti. V rámci projektu budú vymenené dvere do budovy aj učební a odstránia sa prahy. Modernizácia má stáť 35.132,09 eura bez DPH.
Predmetom rekonštrukcie chemického laboratória v Skalici je výmena podlahy, svietidiel a obkladov, demontujú sa staré pracovné stoly a inžinierske siete, k novým pracovným stolom sa pripojí elektrina, voda a plyn. V chemickom laboratóriu budú vymenené dvere podľa rozmerov uvedených v manuáli debarierizácie, prah bude odstránený a zníži sa výška vypínačov. Predpokladaná cena je 43.848,88 eura bez DPH.
Stavebné práce v chemickom a fyzikálnom laboratóriu v Senici pozostávajú z demontáže starých pracovných stolov a ich pôvodných pripojení na siete v nevyhnutnom množstve - plyn, elektrina, voda a kanalizácia a následne sa zrealizuje príprava pre napojenie nových laboratórnych stolov na plyn, elektrinu, vodu a kanalizáciu. V chemickom laboratóriu sa zrealizuje epoxidová podlaha na existujúcu dlažbu. Predpokladané náklady sú 11.464,04 eura bez DPH.
Celková predpokladaná hodnota je 90.445,01 eura bez DPH. Projekt bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa je najnižšia cena za celý predmet zákazky. Ponuky možno predkladať do 8. októbra.
