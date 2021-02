V obytnom súbore Žitava II vo Vrábľoch vyrastá bytový dom

Vráble 10. februára (TASR) – Pri parku Žitava vo Vrábľoch sa začala výstavba bytového domu v rámci projektu Žitava II. Vznikne v ňom 39 bytových jednotiek, z ktorých viac ako polovica je už rezervovaná. Kolaudácia bytového domu by sa mala uskutočniť na prelome rokov 2022/23, informovala samospráva.



Obytný súbor Žitava II vyrastá v novobudovanej časti sídliska Žitava. V bytovom dome bude 13 trojizbových, 16 dvojizbových a 10 jednoizbových bytov, ktorých výmera sa bude pohybovať od 34 do 92 štvorcových metrov. V obytnom súbore by mali postupne vyrásť aj ďalšie štyri bytové domy. Ich výstavba je naplánovaná na roky 2022 až 2023.