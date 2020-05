Washington 19. mája (TASR) - Výstavba domov v USA padla v apríli na 5-ročné minimum. To ešte zvyšuje obavy, že koronakríza stiahne najväčšiu svetovú ekonomiku v 2. kvartáli do najhlbšej kontrakcie od Veľkej hospodárskej krízy.



Počet novozačatých stavieb domov v apríli padol o 30,2 % a v prepočte na celý rok dosiahol na sezónne upravenej báze 891.000 obytných jednotiek, uviedlo americké ministerstvo obchodu. To je najmenej od začiatku roka 2015. Ekonómovia počítali s poklesom len na 927.000. Ministerstvo tiež revidovalo marcové údaje smerom nahor, celoročné tempo začatej výstavby dosiahlo 1,276 milióna namiesto 1,216 milióna obytných jednotiek.