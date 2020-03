Stavebná produkcia sa medziročne zvýšila o 6,9 % na 310,7 mil. eur

Bratislava 10. marca (TASR) - Stavebná produkcia sa v januári medziročne zvýšila o 6,9 % na 310,7 milióna eur, a to po troch mesiacoch klesania. Priaznivo sa vyvíjala aj na medzimesačnej úrovni, po zohľadnení sezónnych vplyvov vzrástla stavebná produkcia z decembra 2019 na január o 4,9 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Produkcia stavebných firiem v tuzemsku sa v januári medziročne zvýšila o 5,7 %, dosiahla tak úroveň 287,8 milióna eur. Podľa ŠÚ SR rast ovplyvnilo zvýšenie prác na opravách a údržbe o 7,5 % a na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 3,6 %.



V štruktúre tuzemskej produkcie tvorila nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií podiel 67,8 %, čo je o 1,4 percentuálneho bodu (p. b.) menej ako v januári 2019. Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 29,2 %.



Zvýšil sa aj objem prác na inžinierskych stavbách, a to o 29,3 %. Stavebné práce na budovách sa však znížili o 0,6 %.



Produkcia slovenských firiem v zahraničí medziročne vzrástla o 24,4 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 7,4 %.