< sekcia Ekonomika
Stavebná produkcia v apríli 2026 medziročne stúpla o 13,2 %
Produkcia v stavebníctve dosiahla v apríli 2026 hodnotu takmer 718 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Produkcia v stavebníctve dosiahla v apríli 2026 hodnotu takmer 718 miliónov eur a medziročne reálne, po očistení o infláciu, stúpla o 13,2 %. Už druhý mesiac za sebou sa tak stavebná produkcia udržala nad úrovňou 700 miliónov eur, čo predstavuje vysoký objem v jarnom období. Z hľadiska objemu aj tempa rastu išlo o najlepší apríl za ostatných 18 rokov. V porovnaní s predošlým mesiacom (oproti marcu) po sezónnom očistení výkon stavebníctva poklesol o 6,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
K dvojcifernej dynamike rastu odvetvia prispela podielovo dôležitejšia domáca nová výstavba, ktorá medziročne vzrástla o 20 %. Vysoký rast o 13 % zaznamenali aj práce na opravách a údržbe stavieb. Aktuálna dynamika rastov aj nominálne objemy oboch zložiek patrili k historicky najvyšším aprílovým hodnotám.
Z pohľadu zamerania stavieb zaznamenali porovnateľný nárast produkcie bezmála o pätinu oba kľúčové segmenty. V podielovo rozhodujúcej výstavbe budov stúpli výkony o 18 %, v oblasti inžinierskych stavieb sa medziročne zvýšili o 17 %. Stavebné práce v zahraničí oproti vlaňajšku poklesli o 15 %.
V súhrne za štyri mesiace roka 2026 stavebné podniky zrealizovali práce v hodnote 2,5 miliardy eur s medziročným nárastom o 13 %. Prevažujúca domáca nová výstavba bola medziročne vyššia o 18 %, tuzemské opravy a údržba o 10 %.
Podľa výrobného zamerania vzrástol rozhodujúci objem vo výstavbe budov bezmála o 17 % a miernejšie, o 13 %, stúpli realizácie inžinierskych stavieb. Iba práce na stavbách v zahraničí mali o 6 % nižšiu hodnotu ako vlani.
K dvojcifernej dynamike rastu odvetvia prispela podielovo dôležitejšia domáca nová výstavba, ktorá medziročne vzrástla o 20 %. Vysoký rast o 13 % zaznamenali aj práce na opravách a údržbe stavieb. Aktuálna dynamika rastov aj nominálne objemy oboch zložiek patrili k historicky najvyšším aprílovým hodnotám.
Z pohľadu zamerania stavieb zaznamenali porovnateľný nárast produkcie bezmála o pätinu oba kľúčové segmenty. V podielovo rozhodujúcej výstavbe budov stúpli výkony o 18 %, v oblasti inžinierskych stavieb sa medziročne zvýšili o 17 %. Stavebné práce v zahraničí oproti vlaňajšku poklesli o 15 %.
V súhrne za štyri mesiace roka 2026 stavebné podniky zrealizovali práce v hodnote 2,5 miliardy eur s medziročným nárastom o 13 %. Prevažujúca domáca nová výstavba bola medziročne vyššia o 18 %, tuzemské opravy a údržba o 10 %.
Podľa výrobného zamerania vzrástol rozhodujúci objem vo výstavbe budov bezmála o 17 % a miernejšie, o 13 %, stúpli realizácie inžinierskych stavieb. Iba práce na stavbách v zahraničí mali o 6 % nižšiu hodnotu ako vlani.