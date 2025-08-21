< sekcia Ekonomika
Stavebná produkcia v eurozóne aj v EÚ v júni medzimesačne klesla
Luxemburg 21. augusta (TASR) - Stavebná produkcia v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v júni 2025 v medzimesačnom porovnaní klesla a medziročne sa zvýšila. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil na svojej internetovej stránke európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa stavebná produkcia po očistení od sezónnych vplyvov v júni 2025 v porovnaní s májom 2025 znížila o 0,8 % v eurozóne a o 0,5 % v EÚ. Tempo jej poklesu sa však spomalilo z májových 2,1 % v eurozóne a 1,9 % v celej Únii.
V medziročnom porovnaní sa výkon stavebníctva v júni 2025 zvýšil o 1,7 % v eurozóne a o 1,9 % v EÚ.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktoré dodali Eurostatu údaje za jún, najväčší medzimesačný pokles produkcie v stavebníctve zaznamenali v Španielsku (-5,6 %), Maďarsku (-5,3 %) a Slovinsku (-3,7 %) a najstrmší nárast mali na Slovensku (5,3 %), v Rumunsku (4,5 %) a v Poľsku (3,2 %).
V medziročnom porovnaní sa v júni 2025 produkcia v stavebníctve zvýšila najviac v Španielsku (31,4 %), Česku (14,0 %) a na Slovensku (9,8 %). Pokles nahlásili Francúzsko (-5,1 %), Rakúsko (-5,0 %), Nemecko (-2,5 %) a Švédsko (-0,3 %).
