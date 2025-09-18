< sekcia Ekonomika
Stavebná produkcia v eurozóne sa v júli vrátila k rastu

Autor TASR
Luxemburg 18. septembra (TASR) - Stavebná produkcia v eurozóne aj celej Európskej únii sa v júli vrátila k rastu. Lepšie výsledky vykázala aj v medziročnom porovnaní, keď pokračovala v raste, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo. TASR o tom informuje na základe správy štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa stavebná produkcia upravená o sezónne vplyvy zvýšila v júli v eurozóne medzimesačne o 0,5 %. V júni zaznamenala pokles o 0,7 %. Návrat k rastu zaznamenala aj v prípade celej EÚ, keď po júnovom poklese o 0,3 % sa v júli zvýšila o 0,6 %.
V medziročnom porovnaní zaznamenala produkcia v stavebníctve eurozóny aj EÚ výrazné zrýchlenie rastu. Zatiaľ čo v júni vzrástla stavebná produkcia v eurozóne aj širšej EÚ o necelé 2 %,v júli rast dosiahol v prípade eurozóny 3,2 % a celej EÚ 3,6 %.
Z jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých údaje má Eurostat k dispozícii, najvyšší medzimesačný rast stavebnej produkcie vykázali Rumunsko (20,1 %), Slovinsko (9,9 %) a Belgicko (2,2 %). Najprudší pokles zaznamenali Španielsko (-4,5 %), Švédsko (-4 %) a Portugalsko, kde produkcia klesla o 1,5 %. Na Slovensku sa znížila o 1,3 %.
V porovnaní s júlom minulého roka sa stavebná produkcia zvýšila najvýraznejšie opätovne v Rumunsku (41,1 %), potom v Španielsku (22,8 %) a Slovinsku, kde rast dosiahol 21,4 %. Klesla v štyroch členských štátoch, konkrétne vo Švédsku (-4,5 %), Rakúsku (-2,7 %), Francúzsku (-1,7 %) a v Nemecku (-1,2 %). Na Slovensku zaznamenala rast o 8,8 %.
