Stavebná produkcia v eurozóne sa zotavila, na Slovensku výrazne klesla
Autor TASR
Luxemburg 18. decembra (TASR) - Stavebná produkcia v eurozóne sa v októbri medzimesačne zvýšila, prvýkrát za tri mesiace. Poukázali na to najnovšie údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. V prípade Slovenska však zaznamenala najvýraznejší pokles spomedzi všetkých štátov EÚ, ktorých údaje má Eurostat k dispozícii.
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa stavebná produkcia po očistení od sezónnych vplyvov zvýšila v októbri medzimesačne o 0,9 % po tom, ako v septembri o 0,6 % klesla. Bol to prvý rast za tri mesiace a najvýraznejší za pol roka, uviedol portál RTTNews. V celej Európskej únii sa produkcia v stavebníctve zvýšila o 0,8 % po septembrovom poklese o 0,1 %.
Rast zaznamenala stavebná produkcia aj v medziročnom porovnaní. V eurozóne sa oproti októbru minulého roka zvýšila o 0,5 % a v širšej EÚ o 1,3 %.
Spomedzi členských štátov Európskej únie, ktorých údaje má Eurostat k dispozícii, sa stavebná produkcia v medzimesačnom porovnaní najviac zvýšila v Slovinsku, Nemecku a Portugalsku. V Slovinsku vzrástla o 6 %, v Nemecku o 3,3 % a Portugalsku o 3,1 %. Najvýraznejší pokles zaznamenalo Slovensko, kde produkcia klesla o 3,7 %. Nasledovali Maďarsko (-2 %) a Rumunsko s poklesom o 1,9 %.
V medziročnom porovnaní vzrástla stavebná produkcia najvýraznejšie opäť v Slovinsku, a to o 36 %. Za ním skončili Rumunsko a Maďarsko s rastom stavebnej produkcie o 13,9 % a 9,7 %. Najvýraznejší pokles zaznamenali Španielsko (-3,6 %), Rakúsko (-2 %) a Francúzsko, kde produkcia klesla o 1,3 %. Na Slovensku zaznamenala štvorpercentný rast.
