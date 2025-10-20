< sekcia Ekonomika
Stavebná produkcia v eurozóne v auguste mierne klesla
Autor TASR
Luxemburg 20. októbra (TASR) - Po júlovom návrate k rastu zaznamenala stavebná produkcia v eurozóne v auguste opäť pokles, jeho tempo však bolo iba mierne. Omnoho výraznejší pokles vykázala produkcia v stavebníctve celej Európskej únie. TASR o tom informuje na základe najnovších údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu stavebná produkcia upravená o sezónne vplyvy klesla v eurozóne v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,1 % po tom, ako v júli zaznamenala rast o 0,5 %. Ešte výraznejšie klesla produkcia v celej EÚ, a to o 0,9 %. Úplne tak vymazala rast, ktorý zaznamenala v júli.
V medziročnom porovnaní sa stavebná produkcia v eurozóne zvýšila o 0,1 %. V celej Európskej únii stagnovala.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, v medzimesačnom porovnaní najvýraznejšie klesla stavebná produkcia v Rumunsku (- 26,2 %), Maďarsku (- 11,4 %) a Poľsku (- 4 %). Najvýraznejší rast zaznamenala vo Švédsku (4,2 %), v Česku (2,2 %) a Bulharsku, kde sa zvýšila o 1,4 %. Na Slovensku vzrástla o 0,5 %.
V porovnaní s augustom minulého roka najviac klesla stavebná produkcia v Maďarsku (- 13,6 %), Holandsku (- 6,2 %) a Poľsku, kde pokles predstavoval 4,9 %. Naopak, najvýraznejšie vzrástla v Slovinsku, Česku a na Slovensku. V Slovinsku sa zvýšila o 25,2 %, Česku o 17 % a na Slovensku o 13,8 %.
