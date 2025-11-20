< sekcia Ekonomika
Stavebná produkcia v eurozóne v septembri klesla
Zatiaľ čo v celej Európskej únii (EÚ) v medzimesačnom porovnaní stagnovala a medziročne sa zvýšila.
Autor TASR
Luxemburg 20. novembra (TASR) - Stavebná produkcia v eurozóne v septembri 2025 medziročne aj medzimesačne klesla, zatiaľ čo v celej Európskej únii (EÚ) v medzimesačnom porovnaní stagnovala a medziročne sa zvýšila. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil na svojej internetovej stránke európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa stavebná produkcia po očistení od sezónnych vplyvov v septembri v porovnaní s augustom v eurozóne znížila o 0,5 % a v EÚ zostala stabilná. V auguste 2025 klesla pritom produkcia v stavebníctve v eurozóne medzimesačne o 0,2 % a v EÚ o 0,8 %.
V medziročnom porovnaní sa v septembri 2025 stavebná produkcia v eurozóne znížila o 0,3 % a v EÚ vzrástla o 0,5 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktoré dodali Eurostatu údaje za september, najväčší medzimesačný pokles stavebnej produkcie bol zaznamenaný v Česku (-3,3 %), Španielsku (-1,5 %) a vo Francúzsku (-1,3 %). Najstrmší nárast nahlásili Maďarsko (16,3 %), Rumunsko (7,7 %) a Slovinsko (5 %).
Na Slovensku sa výkon stavebníctva v septembri medzimesačne zvýšil o 0,5 %.
V medziročnom porovnaní sa stavebná produkcia v septembri 2025 najprudšie zvýšila v Slovinsku (25,7 %), na Slovensku (18,7 %) a v Maďarsku (15,1 %), zatiaľ čo najväčší pokles bol zaznamenaný v Španielsku (-4,8 %), Rakúsku (-3,1 %) a Nemecku (-2,2 %).
