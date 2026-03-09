< sekcia Ekonomika
Stavebná produkcia v januári 2026 medziročne klesla o necelé 2 %
Potešiteľný bol mierny medziročný nárast tuzemskej stavebnej výroby o 1 %, ktorá stúpla aj napriek zimnému obdobiu.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Produkcia v stavebníctve dosiahla v januári 2026 hodnotu 444,7 milióna eur a medziročne klesla o necelé 2 %. Potešiteľný bol mierny medziročný nárast tuzemskej stavebnej výroby o 1 %, ktorá stúpla aj napriek zimnému obdobiu. V medzimesačnom porovnaní však objem stavebnej produkcie klesol o 5,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Práce zrealizované na novej výstavbe doma, ktoré majú rozhodujúci vplyv na celú stavebnú produkciu, stúpli v januári o 2,3 % oproti januáru 2025. Výkony na opravách a údržbe však medziročne poklesli až o 5 %, takže rast domácej stavebnej výroby zredukovali. Ich podiel na produkcii v tuzemsku dlhodobo kolíše okolo jednej štvrtiny, zatiaľ iba raz za ostatné tri roky, v decembri 2023, to bolo viac, takmer tretina. Stavebnú produkciu priaznivo ovplyvnili ostatné práce, zostali však z pohľadu podielu málo významné.
Výstavba budov, dominantná v domácej produkcii podľa zamerania stavebných prác, medziročne klesla o 3,3 %. Práce na inžinierskych stavbách sa zvýšili o 15,8 % v januári 2026 oproti januáru 2025 a pozitívne pôsobili na domáce výsledky stavebnej produkcie, z ktorých tvoria približne štvrtinu.
Výkony slovenských stavbárov v zahraničí predstavovali z celkovej stavebnej produkcie 12 % a boli v januári medziročne nižšie takmer o pätinu.
