Stavebná produkcia v júni 2025 medziročne vzrástla o 9,1 %
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Objem stavebnej produkcie v júni 2025 dosiahol 735 miliónov eur a po prepočte do stálych cien medziročne vzrástol o 9,1 %. Bolo to najvyššie tempo rastu v rámci mesačných bilancií od januára 2023 a súčasne prvý mesiac v roku 2025, kedy stavebná výroba za mesiac prekročila úroveň 700 miliónov eur. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní s májom 2025 vzrástla o 1,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pod pozitívnu bilanciu stavebníctva sa podpísal dynamickejší rast všetkých jeho zložiek. Podielovo najvýznamnejšia - domáca nová výstavba sa zvýšila o 5,9 % a opravy a údržba stavieb napredovali až dvojciferným tempom, o 15,8 %. Stavebná produkcia realizovaná v SR tvorila 88 % celkových výkonov odvetvia.
V členení podľa typu stavby dominantnejšia výstavba budov po očistení o vplyv inflácie medziročne vzrástla o 7,6 % a práce na inžinierskych stavbách (vrátane výstavby diaľnic) boli medziročne vyššie o 9,5 %.
Napredovali aj práce slovenských stavebných firiem v zahraničí, medziročne sa zvýšili o 16,1 %.
V súhrne za šesť mesiacov roka 2025 hodnota stavebnej produkcie dosiahla 3,5 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 3,7 %. Tento pozitívny výsledok sa dosiahol vďaka zvýšeniu dominantnej domácej novej výstavby a tiež dynamicky rastúcim prácam stavebných firiem v zahraničí.
