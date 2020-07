Stavebná produkcia v Maďarsku sa v máji prepadla o viac než pätinu

Budapešť 15. júla (TASR) - Stavebná produkcia v Maďarsku zaznamenala v máji pokles tretí mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa prudko zrýchlilo. Ako v stredu uviedol maďarský štatistický úrad, celkovo klesla maďarská stavebná produkcia v máji o viac než pätinu, čo je dôsledok opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu.



Podľa úradu sa produkcia v maďarskom stavebníctve znížila medziročne o 20,1 %. Tempo poklesu sa tak prudko zrýchlilo po tom, ako v apríli pokles dosiahol 2,1 %.



Výrazne klesla najmä bytová výstavba. Pokles v tejto oblasti dosiahol v máji 24 %. V nemalej miere zaznamenali pokles aj inžinierske stavby, a to o 15,6 %.



V medzimesačnom porovnaní klesla produkcia v stavebníctve upravená o sezónne vplyvy o 20,3 %. Aj v tomto prípade to znamená prudké zrýchlenie poklesu, keď v apríli pokles dosiahol 1,3 %.