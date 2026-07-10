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Stavebná produkcia v máji 2026 medziročne stúpla o 6,8 %
Tempo medziročného rastu bolo zatiaľ najpomalšie v aktuálnom roku.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Hodnota produkcie v stavebníctve v máji 2026 dosiahla 773 miliónov eur a po úprave o infláciu medziročne reálne stúpla o 6,8 %. Tempo medziročného rastu bolo zatiaľ najpomalšie v aktuálnom roku, avšak medzi májovými hodnotami za 14 rokov išlo o piatu najrýchlejšiu dynamiku. Mesačný zrealizovaný objem prác nad úrovňou 700 miliónov eur si stavebníctvo zachovalo už tretí raz za sebou, kým v predošlých rokoch také alebo vyššie výkony zaznamenávalo prevažne v druhej polovici roka, najmä v jesennej sezóne. V porovnaní s predošlým mesiacom po sezónnom očistení výkon stavebníctva poklesol o 2,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
K májovému rastu odvetvia prispela medziročným zvýšením o 7,5 % podielovo významnejšia domáca nová výstavba. Práce na opravách a údržbe stavieb si udržali dvojciferné tempo rastu na úrovni 11 %, takže sa radilo k historicky najvyšším májovým hodnotám za túto zložku spoločne s ich nominálnym objemom 177 miliónov eur.
Z pohľadu zamerania stavieb rástla takmer o 12 % jedine podielovo rozhodujúca výstavba budov. Dôležité výkony v oblasti inžinierskych stavieb zahŕňajúce najmä budovanie a opravu cestnej a železničnej infraštruktúry medziročne reálne poklesli o 1 %. Stavebná produkcia v zahraničí sa oproti vlaňajšku takmer vôbec nezmenila a dosiahla objem 95 miliónov eur.
V súhrne za päť mesiacov roka 2026 dosiahli výkony stavebných podnikov hodnotu 3,2 miliardy eur s medziročným nárastom o 11 %. Prevažujúca domáca nová výstavba bola medziročne vyššia o 15 %, tuzemské opravy a údržba o 10 %. Podľa výrobného zacielenia stúpol rozhodujúci objem vo výstavbe budov bezmála o 16 % a realizácie inžinierskych stavieb rástli miernejšie, o 9,5 %. Iba práce na stavbách v zahraničí mali takmer o 5 % nižšiu hodnotu ako vlani, po jedinom medziročnom raste z piatich mesiacov tohto roka.
K májovému rastu odvetvia prispela medziročným zvýšením o 7,5 % podielovo významnejšia domáca nová výstavba. Práce na opravách a údržbe stavieb si udržali dvojciferné tempo rastu na úrovni 11 %, takže sa radilo k historicky najvyšším májovým hodnotám za túto zložku spoločne s ich nominálnym objemom 177 miliónov eur.
Z pohľadu zamerania stavieb rástla takmer o 12 % jedine podielovo rozhodujúca výstavba budov. Dôležité výkony v oblasti inžinierskych stavieb zahŕňajúce najmä budovanie a opravu cestnej a železničnej infraštruktúry medziročne reálne poklesli o 1 %. Stavebná produkcia v zahraničí sa oproti vlaňajšku takmer vôbec nezmenila a dosiahla objem 95 miliónov eur.
V súhrne za päť mesiacov roka 2026 dosiahli výkony stavebných podnikov hodnotu 3,2 miliardy eur s medziročným nárastom o 11 %. Prevažujúca domáca nová výstavba bola medziročne vyššia o 15 %, tuzemské opravy a údržba o 10 %. Podľa výrobného zacielenia stúpol rozhodujúci objem vo výstavbe budov bezmála o 16 % a realizácie inžinierskych stavieb rástli miernejšie, o 9,5 %. Iba práce na stavbách v zahraničí mali takmer o 5 % nižšiu hodnotu ako vlani, po jedinom medziročnom raste z piatich mesiacov tohto roka.