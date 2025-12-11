< sekcia Ekonomika
Stavebná produkcia v októbri 2025 medziročne vzrástla o 3,7 %
Tempo rastu z predošlých mesiacov výrazne spomalilo, aktuálna hodnota bola tretia najnižšia v tomto roku.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Objem stavebnej produkcie v októbri 2025 dosiahol 818 miliónov eur, čo predstavovalo medziročný nárast v stálych cenách o 3,7 %. Tempo rastu z predošlých mesiacov výrazne spomalilo, aktuálna hodnota bola tretia najnižšia v tomto roku. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní so septembrom 2025 klesla o 3,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pod celkový medziročný rast odvetvia sa podpísalo navýšenie domácej novej výstavby o 2,6 % a tiež opráv a údržby stavieb o 5,8 %. Stavebná produkcia realizovaná v SR tvorila 88 % celkových výkonov odvetvia.
V členení podľa typu stavby, po zohľadnení vplyvu inflácie, medziročne vzrástla len dominantná výstavba budov, a to o 6,2 %, práce na inžinierskych stavbách vrátane výstavby diaľnic klesli o 4,5 %. Vyššie výkony ako pred rokom si udržali slovenské stavebné firmy pri prácach v zahraničí, ich objem bol medziročne vyšší o 13,6 %.
V súhrne desiatich mesiacov roka 2025 hodnota stavebnej produkcie dosiahla 6,6 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 7,1 %. Tento pozitívny výsledok dosiahlo odvetvie vďaka rastu domácej novej výstavby o 5,3 %, ako aj opráv a údržby o 3,6 %. Práce stavebných firiem v zahraničí boli v súhrne medziročne vyššie o štvrtinu. Z pohľadu výrobného zamerania medziročne vyššie výkony evidovala výstavba budov a taktiež práce na inžinierskych stavbách, obe nad 4 %.
