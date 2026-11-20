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Stavebná produkcia v Taliansku sa v septembri výrazne zotavila
Stavebná produkcia v septembri po úprave o sezónne vplyvy medzimesačne vyskočila o 3,9 % po augustovom znížení o 3,7 %, uviedol taliansky štatistický úrad Istat.
Autor TASR
Rím 20. novembra (TASR) - Stavebná produkcia v Taliansku sa v septembri výrazne zotavila po troch mesiacoch poklesu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Stavebná produkcia v septembri po úprave o sezónne vplyvy medzimesačne vyskočila o 3,9 % po augustovom znížení o 3,7 %, uviedol taliansky štatistický úrad Istat. To bol jej najprudší medzimesačný nárast od januára 2025.
Tempo medziročného poklesu stavebnej produkcie sa výrazne spomalilo na 0,1 % z 3,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
Bez zohľadnenia sezónnych a kalendárnych vplyvov sa stavebná produkcia v septembri medziročne znížila takisto o 0,1 % po augustovom oživení (+1,4 %).
Stavebná produkcia v septembri po úprave o sezónne vplyvy medzimesačne vyskočila o 3,9 % po augustovom znížení o 3,7 %, uviedol taliansky štatistický úrad Istat. To bol jej najprudší medzimesačný nárast od januára 2025.
Tempo medziročného poklesu stavebnej produkcie sa výrazne spomalilo na 0,1 % z 3,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
Bez zohľadnenia sezónnych a kalendárnych vplyvov sa stavebná produkcia v septembri medziročne znížila takisto o 0,1 % po augustovom oživení (+1,4 %).