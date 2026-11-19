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Stavebná výroba eurozóny v septembri medzimesačne vzrástla o 0,1 %
Na Slovensku sa produkcia stavebného odvetvia v septembri oproti predošlému mesiacu zvýšila o 2,2 %.
Autor TASR
Luxemburg 19. novembra (TASR) - Produkcia stavebníctva v eurozóne v septembri podľa sezónne upravených údajov medzimesačne stúpla o 0,1 %, ale v rámci celej Európskej únie sa o 0,5 % znížila. Medziročne sa stavebníctvo eurozóny v septembri oslabilo o 1,5 % a v rámci celej Únie o 1,4 %. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Na Slovensku sa produkcia stavebného odvetvia v septembri oproti predošlému mesiacu zvýšila o 2,2 %. V rámci členských krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, to bol druhý najsilnejší rast. Najviac stavebníctvo medzimesačne vzrástlo v Slovinsku (4,6 %) a po Slovensku nasledovalo Fínsko a Švédsko (zhodne 1 %). Najvýraznejší medzimesačný pokles stavebnej výroby evidovali v Maďarsku (-9,9 %), Rumunsku (-7,8 %) a v Poľsku (-7,2 %).
Medziročne sa slovenské stavebníctvo v septembri oslabilo o 2,4 %. Najviac stavebná produkcia v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška klesla v Španielsku (-9,7 %), Poľsku (-8,9 %) a v Maďarsku (-5,6 %). Najvýraznejšie sa stavebná produkcia medziročne zvýšila v Rumunsku (13,1 %), vo Fínsku (12,6 %) a v Slovinsku (4,9 %).
Na Slovensku sa produkcia stavebného odvetvia v septembri oproti predošlému mesiacu zvýšila o 2,2 %. V rámci členských krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, to bol druhý najsilnejší rast. Najviac stavebníctvo medzimesačne vzrástlo v Slovinsku (4,6 %) a po Slovensku nasledovalo Fínsko a Švédsko (zhodne 1 %). Najvýraznejší medzimesačný pokles stavebnej výroby evidovali v Maďarsku (-9,9 %), Rumunsku (-7,8 %) a v Poľsku (-7,2 %).
Medziročne sa slovenské stavebníctvo v septembri oslabilo o 2,4 %. Najviac stavebná produkcia v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška klesla v Španielsku (-9,7 %), Poľsku (-8,9 %) a v Maďarsku (-5,6 %). Najvýraznejšie sa stavebná produkcia medziročne zvýšila v Rumunsku (13,1 %), vo Fínsku (12,6 %) a v Slovinsku (4,9 %).