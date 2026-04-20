Stavebná výroba v eurozóne klesla aj vo februári
Stavebná produkcia v menovej únii upravená o sezónne vplyvy klesla podľa Eurostatu vo februári medzimesačne o 0,2 %. V januári predstavoval medzimesačný pokles 1,3 %.
Autor TASR
Luxemburg 20. apríla (TASR) - Stavebná produkcia v eurozóne pokračovala vo februári v poklese, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. TASR o tom informuje na základe v pondelok zverejneného prvého odhadu štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Stavebná produkcia v menovej únii upravená o sezónne vplyvy klesla podľa Eurostatu vo februári medzimesačne o 0,2 %. V januári predstavoval medzimesačný pokles 1,3 %.
Naopak, v celej Európskej únii sa produkcia v stavebnom sektore vrátila k rastu. Dosiahol 0,1 %, zatiaľ čo v januári stavebná produkcia v EÚ klesla o 2,1 %.
V medziročnom porovnaní zaznamenala stavebná produkcia pokles ako v eurozóne, tak v širšej EÚ. V menovej únii klesla o 1,9 % a v celej Európskej únii o 2 %.
Z jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, sa najvýraznejšie stavebná produkcia znížila v Poľsku, Belgicku, vo Francúzsku a v Nemecku. V Poľsku klesla o 3,7 %, v Belgicku a vo Francúzsku rovnako o 1,4 % a v Nemecku o 1,2 %.
Naopak, najvýraznejší rast zaznamenala v Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. V Rumunsku vzrástla o 8,7 %, v Slovinsku sa zvýšila o 5,5 % a na Slovensku o 5,4 %.
V porovnaní s februárom minulého roka najprudšie klesla stavebná výroba opätovne v Poľsku (-13,7 %), potom v Španielsku a vo Francúzsku. V Španielsku sa znížila o 10,2 % a vo Francúzsku o 3,5 %.
Najvýraznejší medziročný rast opätovne zaznamenali Rumunsko, Slovinsko a Slovensko, iba prvé dva štáty si vymenili miesta. Najprudšie vzrástla produkcia v stavebníctve medziročne v Slovinsku (24,1 %) a druhý najvyšší rast vykázalo Rumunsko, konkrétne o 15,6 %. Na Slovensku sa stavebná produkcia zvýšila vo februári medziročne o 8,2 %.
Stavebná produkcia v menovej únii upravená o sezónne vplyvy klesla podľa Eurostatu vo februári medzimesačne o 0,2 %. V januári predstavoval medzimesačný pokles 1,3 %.
Naopak, v celej Európskej únii sa produkcia v stavebnom sektore vrátila k rastu. Dosiahol 0,1 %, zatiaľ čo v januári stavebná produkcia v EÚ klesla o 2,1 %.
V medziročnom porovnaní zaznamenala stavebná produkcia pokles ako v eurozóne, tak v širšej EÚ. V menovej únii klesla o 1,9 % a v celej Európskej únii o 2 %.
Z jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, sa najvýraznejšie stavebná produkcia znížila v Poľsku, Belgicku, vo Francúzsku a v Nemecku. V Poľsku klesla o 3,7 %, v Belgicku a vo Francúzsku rovnako o 1,4 % a v Nemecku o 1,2 %.
Naopak, najvýraznejší rast zaznamenala v Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. V Rumunsku vzrástla o 8,7 %, v Slovinsku sa zvýšila o 5,5 % a na Slovensku o 5,4 %.
V porovnaní s februárom minulého roka najprudšie klesla stavebná výroba opätovne v Poľsku (-13,7 %), potom v Španielsku a vo Francúzsku. V Španielsku sa znížila o 10,2 % a vo Francúzsku o 3,5 %.
Najvýraznejší medziročný rast opätovne zaznamenali Rumunsko, Slovinsko a Slovensko, iba prvé dva štáty si vymenili miesta. Najprudšie vzrástla produkcia v stavebníctve medziročne v Slovinsku (24,1 %) a druhý najvyšší rast vykázalo Rumunsko, konkrétne o 15,6 %. Na Slovensku sa stavebná produkcia zvýšila vo februári medziročne o 8,2 %.