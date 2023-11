Stavebná výroba v Taliansku pokračovala vo výrazne slabšom raste

Rím 22. novembra (TASR) - Stavebná produkcia v Taliansku pokračovala v septembri v medzimesačnom raste, druhý mesiac po sebe, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. Navyše, v medziročnom porovnaní stagnovala, čo znamená, že rast nezaznamenala už osem mesiacov v rade. Poukázali na to v stredu zverejnené predbežné údaje talianskeho štatistického úradu. Informoval o tom portál RTTNews.



Produkcia v talianskom stavebnom sektore vzrástla v septembri oproti augustu po úprave o sezónne vplyvy o 0,2 %. To znamená výrazné spomalenie tempa rastu, keďže v predchádzajúcom mesiaci rast dosiahol 2,1 %.



Na medziročnej báze stavebná produkcia stagnovala. Rast tak nezaznamenala od februára, aj keď septembrová stagnácia predstavuje prvý mesiac za toto obdobie, keď produkcia v talianskom stavebníctve neklesla. V auguste pokles dosiahol 0,3 % a od februára bol druhý najnižší.



Najvýraznejšie klesla stavebná produkcia v Taliansku tento rok v apríli, a to o 6,3 %. Za deväť mesiacov tohto roka zaznamenala oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 2 %.