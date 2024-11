Stavebné firmy v budúcom roku očakávajú pokles trhu o 1,8 %

Bratislava 4. novembra (TASR) - Stavebné spoločnosti na Slovensku očakávajú v budúcom roku pokles trhu o 1,8 %. Dôvodom je pokles novej výstavby či pokles opráv a údržby. V roku 2025 stavebné firmy počítajú aj s poklesom tržieb či znížením využitia ich kapacít. Tržby by mohli opäť začať rásť v roku 2026. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v októbri uskutočnila spoločnosť CEEC Research medzi stavebnými a inžinierskymi firmami. Spoločnosť prieskum odprezentovala v pondelok na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva v Bratislave.



"Sektor očakáva pokles, čo je dôsledkom útlmu nových stavebných projektov, ako aj výrazného poklesu v oblasti údržby a opráv. Výrazný prepad zaznamenali predovšetkým inžinierske stavby, ako sú diaľnice a mosty. Pre rok 2025 predpokladáme mierny pokles trhu o 1,8 % s možným oživením na úrovni 0,9 % v roku 2026," uviedol riaditeľ CEEC Research Michal Vacek.



Slovenské stavebné firmy v budúcom roku očakávajú pokles tržieb o 0,6 %, mierne sa môže znížiť aj využitie stavebných kapacít. Zlepšiť by sa to mohlo v roku 2026, keď stavebníci očakávajú nárast tržieb o 2 %, v prípade inžinierskych spoločností o 4 %. K rastu tržieb stavebných spoločností by mohli v najbližších rokoch prispieť plánované veľké stavebné projekty financované z fondov EÚ.



V neistej situácii sú však podľa prieskumu stavebné firmy, ktoré musia čeliť problémom na trhu s nehnuteľnosťami a nižším objemom zákaziek. Vyše polovica (53 %) oslovených spoločností uviedla, že počet objednávok medziročne klesol. Stavebné firmy majú v priemere zákazky na osem mesiacov dopredu. Podľa stavebníkov tak pokračuje pokles počtu zákaziek, ktorý vlani spôsobila najmä vysoká inflácia a rastúce ceny stavebných materiálov. K tomu sa podľa nich pridala aj administratívna náročnosť verejného obstarávania či problémy s dostupnosťou pracovnej sily.



Väčšina respondentov (93 %) prieskumu sa zhodla, že na Slovensku chýba dlhodobá kontinuálna stratégia pri príprave a výstavbe kľúčových infraštruktúrnych projektov. Medzi najčastejšími dôvodmi stavebníci uviedli zlú prípravu, problémy s plánovaním a nedostatočnú koordináciu medzi štátnymi inštitúciami a investormi. Respondenti upozornili aj na nedostatočnú legislatívu, ktorá podľa stavebníkov komplikuje a zdržuje schvaľovanie projektov.