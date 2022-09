Stavebné práce na kompostárni v Kežmarku ukončili

Kežmarok 12. septembra (TASR) – V Kežmarku v týchto dňoch ukončili stavebné práce na novej kompostárni, ktoré prebiehali od októbra 2021. Bude sa v nej spracúvať biologicky rozložiteľný odpad. Prednostka na Mestskom úrade v Kežmarku Jela Bednárová TASR potvrdila, že technológia kompostárne je už v testovacej prevádzke.



Samospráva získala na realizáciu projektu vrátane nákupu techniky prostriedky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške viac ako 2,6 milióna eur. Mesto sa na realizácii podieľa spolufinancovaním vo výške 140.000 eur. "Počítame s tým, že v priebehu septembra už bude kompostáreň v plnej prevádzke," dodala Bednárová.



Dielo v hodnote viac ako 1,1 milióna eur zrealizovala Eurovia SK a stavebné práce pozostávali napríklad z hrubých terénnych úprav a vybudovania doručovacích a kompostovacích boxov či plôch. Spevnili sa plochy na skladovanie surovín aj hotového kompostu a zrealizovalo sa oplotenie, prípojky a rozvody vody. Vybudovala sa tiež kanalizácia, prípojka silnoprúdu, vonkajšie osvetlenie, komunikácie a oporné múry, a tiež sadové úpravy. Kompostovacie zariadenie dodala spoločnosť Ponti-M.



"Parcela so systémom, ktorý bude slúžiť na kompostovanie biologického odpadu, má takmer 7000 štvorcových metrov. V kompostárni sa ročne spracuje 3000 ton odpadu z údržby zelene, parkov, cintorínov či záhrad. Ďalších 1000 ton by mal tvoriť odpad z kežmarských domácností. Celkový ročný vstup biologicky rozložiteľného odpadu je tak až 4000 ton. Proces kompostovania by mal trvať približne 12 až 14 týždňov. Vďaka kompostárni sa zvýši miera triedenia komunálneho odpadu v meste," informuje PR manažérka a hovorkyňa zhotoviteľa Simona Tančáková.



Nová kompostáreň na Poľnej ulici pozostáva zo štyroch stavebných objektov. V dozrievacích boxoch bude prebiehať proces hygienizácie, aby sa pôsobením vysokej teploty a času odstránili či zredukovali patogénne mikroorganizmy. "Dozrievacia plocha z asfaltocementového krytu sa vybudovala na podkladných vrstvách zakladania s podzemným rozvodom potrubia. To bude slúžiť nielen na prevzdušnenie, ale aj na zber prebytočnej vody zo zavlažovania, a to najmä počas dažďov," objasnila Tančáková s tým, že ďalším objektom sú doručovacie boxy, do ktorých budú môcť Kežmarčania priniesť suroviny na kompostovanie. Hotový produkt, teda kompost, sa bude skladovať na spevnenej ploche.