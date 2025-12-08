< sekcia Ekonomika
Stavebné práce na moste v Želovciach pozastavili
Autor TASR
Banská Bystrica 8. decembra (TASR) - Stavebné práce na moste v Želovciach vo Veľkokrtíšskom okrese pozastavili. Dôvodom sú novembrové intenzívne dažde a vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý most obnovuje.
Dodala, že most v Želovciach bol pred rekonštrukciou v havarijnom stave a tak ho zbúrali. „Mostovku tvorili nosníky, ktoré boli po termíne životnosti a premávka na moste bola čiastočne obmedzená z dôvodu jeho únosnosti,“ objasnila.
Oprava v Želovciach je súčasťou projektu obnovy 14 mostov, ktorý uskutočňuje Banskobystrický samosprávny kraj. Verejnú súťaž na ich rekonštrukciu vyhrala zvolenská firma Viakorp. Celková hodnota diela je 4.662.000 eur s DPH. „Stanovená je celková suma za rekonštrukciu všetkých mostov a zhotoviteľ nemá zmluvnú povinnosť informovať o sumách za jednotlivé mosty,“ pripomenula Čierna. V júli 2026 by mali byť všetky práce ukončené a odovzdané.
Súčasťou projektu obnovy je aj most v Čelovciach v okrese Veľký Krtíš. Zhotoviteľ podľa BBSK dostal pokyn, aby bol most do 15. decembra 2025 sprejazdnený aspoň v polovičnom profile, so zachovaním všetkých bezpečnostných opatrení. „Veríme, že aj pre zlé minulotýždňové počasie sa podarí tento termín splniť,“ podotýka kraj.
BBSK má vo svojej správe 1039 mostov, z nich približne štvrtina je v havarijnom stave. Spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi v rámci riešenia celoslovenskej situácie so stavom mostov dlhodobo žiadajú o spoluprácu štát.
